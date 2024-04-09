РФ під час літніх канікул знову готується вивозити українських дітей з окупованих територій

Станом на сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" санаторії Петербургу готові прийняти 2480 дітей і 150 педагогів.

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На період літніх канікул РФ вчергове має намір вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій для так званого оздоровлення. Про це йде мова у повідомленні Центру національного спротиву.

"На території Росії активно проводиться підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення. Мова йде про період літніх канікул. Станом на сьогодні є інформація, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії Петербургу 2480 дітей і 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів Росії", — йдеться в повідомленні.

Водночас відомо, що минулого року "оздоровилися" на території РФ майже тисяча українських дітей з тимчасово окупованих територій.

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При цьому крім відповідних органів Росії, відповідальність за вивезення українських дітей лежить на педагогах та окупаційних адміністраціях. Єдиною метою окупантів від такого "відпочинку" українських дітей є промивання мізків під приводом оздоровлення.

Значна частина таких дітей уже не повертається в Україну, оскільки часто їх вивозять, не отримавши без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують методом тиску.

"Усі, хто має інформацію про колаборантів та пособників окупаційної влади, які мають відношення до вивезення українських дітей на територію Росії, інформуйте про їхні злочинні дії", — наголосили у Центрі національного спротиву.

12 березня Фокус писав, що у Росії розробили методичну основу, яка повинна сприяти "перевихованню" дітей на ТОТ. Також загарбники створили спосіб, який дає змогу здійснювати "цифрове стеження" за ними.

21 березня стало відомо, що РФ посилила "роботу" з дітьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що маленьких українців змушують вчити російський гімн. Також зі шкільної програми вилучили вивчення української мови.