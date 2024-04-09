От 17 до 60 тысяч: в Раде предлагают наказывать за нарушение воинского учета

За нарушение правил воинского учета будут штрафовать не всех. В частности, могут избежать наказания граждане, информация о которых обновится автоматически благодаря Реестру "Оберіг".

Related video

Если военнообязанный не обновит данные воинского учета, то может получить штраф от 17 тысяч грн. Если же информация о нем "подтянулась" в систему "Оберіг", то штрафа можно избежать. О деталях новаций законопроекта о мобилизации рассказали на портале "Судебно-юридической газеты".

На портале отмечают, что народные депутаты при обсуждении законопроекта №10449 об усилении мобилизации и воинский учет отказались от мысли об уголовном наказании. В частности, отклонили предложение Кабмина о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Среди прочего, была идея об усилении ответственности за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии — ее отвергли. Журналисты отметили, что осталась без изменений статья 336 УК — 3-5 лет тюрьмы за уклонение, совершенное резервистами.

Важно

Бронирование за 35 тысяч: в Раде думают о новых правках законопроекта о мобилизации

Новации, которые появились в законопроекте, касаются внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях(КУоАП).

Мобилизация в Украине — как будут наказывать за нарушения

Нардепы пришли к согласию относительно наказания за нарушения, предусмотренные двумя статьями КУаАП — ст. 210, ст. 210-1. Среди прочего, предлагают в пять раз повысить штрафы за различные типы нарушений.

Статья 210 касается нарушения правил воинского учета. Ее применяют к военнообязанным, призывникам и резервистам. Наказание — от 17 000 до 25 500 грн, — указывается на портале "СЮГ".

Данный вид наказания могут применить к людям, которые не обновили данные воинского учета. Например, не сообщили о новом месте жительства в течение семи дней после переезда или о других изменениях состояния. Аналогичная ситуация — неприбытие в Территориальный центр комплектования после получения повестки.

Статья 210-1 касается нарушений законодательства о мобилизации, мобилизационной подготовке и обороне. Новое наказание для обычных призывников, военнообязанных и резервистов — штраф от 17 000 до 25 500 грн. На данный момент в действующем варианте КУоАП — штраф 3 400-5 100 грн: то есть нардепы планируют увеличить финансовое наказание в пять раз.

Должностные лица, нарушившие ст. 210-1, будут штрафовать на сумму 34 000-59 500 грн, — рассказывается в "СЮГ".

Кого не будут наказывать за нарушения — детали

В Раде учли, что начал работать Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Данные о гражданине могут "подтянуться" автоматически из других государственных баз данных. В таком случае его могут не наказать за то, что он лично не посетил ТЦК и не обновил данные о себе: о месте жительства, работе, семейном положении и тому подобное.

Протоколы за административное нарушение — как касаются ТЦК

На портале "СЮГ" также объяснили, что в законопроекте о мобилизации внесут изменения в ст. 258 КУаАП. В частности, укажут, что работники ТЦК, СБУ и другие уполномоченные лица не будут составлять административные протоколы за нарушение ст. 210 и 210-1. Это означает, что прямо на месте общения с нарушителем чиновники будут "выносить постановление по делу об административном правонарушении".

Отметим, 8 апреля председатель Комитета по нацбезопасности Алексей Звитневич рассказал о системе мотивирования бойцов Сил обороны, которую введут благодаря законопроекту о мобилизации. В частности, планируют платить бойцам деньги за уничтожение или захват техники РФ. Ориентировочная сумма вознаграждения — от 12 до 240 тыс. грн.

Напоминаем, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк обнародовал приказы Министерства культуры, в котором бронировались от мобилизации компании, производящие контент для телемарафона, и передвижной цирк. 9 апреля поступил ответ исполняющего обязанности министра Минкульта: он заявил, что это предприятия, действительно важные для экономики во время войны.