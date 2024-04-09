Від 17 до 60 тисяч: у Раді пропонують карати за порушення військового обліку

За порушення правил військового обліку будуть штрафувати не усіх. Зокрема, можуть уникнути покарання громадяни, інформація про яких оновиться автоматично завдяки Реєстру "Оберіг".

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Якщо військовозобов'язаний не оновить дані військового обліку, то може отримати штраф від 17 тисяч грн. Якщо ж інформація про нього "підтягнулась" у систему "Оберіг", то штрафу можна уникнути. Про деталі новацій законопроєкту про мобілізацію розповіли на порталі "Судово-юридичної газети".

На порталі зазначають, що народні депутати під час обговорення законопроєкту №10449 про посилення мобілізації та військовий облік відмовились від думки про кримінальне покарання. Зокрема, відхилили пропозицію Кабміну щодо внесення змін до Кримінального кодексу.

Серед іншого, були ідеї про посилення відповідальності за відмову від проходження військово-лікарської комісії — її відкинули. Журналісти наголосили, що залишилась без змін стаття 336 КК — 3-5 років тюрми за ухилення, вчинене резервістами.

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Бронювання за 35 тисяч: у Раді думають про нові правки законопроєкту про мобілізацію

Новації, які з'явились у законопроєкті, стосуються внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Мобілізація в Україні — як каратимуть за порушення

Нардепи дійшли згоди щодо покарання за порушення, передбачені двома статтями КУаАП — ст. 210, ст. 210-1. Серед іншого, пропонують у п'ять разів підвищити штрафи за різні типи порушень.

Стаття 210 стосується порушення правил військового обліку. Її застосовують до військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Покарання — від 17 000 до 25 500 грн, — вказується на порталі "СЮГ".

Такий вид покарання можуть застосувати до людей, які не оновили дані військового обліку. Наприклад, не повідомили про нове місце проживання протягом семи днів після переїзду або про інші зміни стану. Аналогічна ситуація — неприбуття до Територіального центру комплектування після отримання повістки.

Стаття 210-1 стосується порушень законодавства про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та оборону. Нове покарання для звичайних призовників, військовозобов'язаних та резервістів — штраф від 17 000 до 25 500 грн. На цей момент у чинному варіанті КУаАП — штраф 3 400-5 100 грн: тобто нардепи планують збільшити фінансове покарання у п'ять разів.

Посадовці, які порушили ст. 210-1, штрафуватимуть на суму 34 000-59 500 грн, — розповідається в "СЮГ".

Кого не каратимуть за порушення — деталі

У Раді врахували, що почав працювати Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Дані про громадянина можуть "підтягнутись" автоматично з інших державних баз даних. У такому випадку його можуть не покарати за те, що він особисто не відвідав ТЦК і не оновив дані про себе: про місце проживання, роботу, сімейний стан тощо.

Протоколи за адміністративне порушення — як стосуються ТЦК

На порталі "СЮГ" також пояснили, що у законопроєкті про мобілізацію внесуть зміни у ст. 258 КУаАП. Зокрема, вкажуть, що працівники ТЦК, СБУ та інші уповноважені особи не будуть складати адміністративні протоколи за порушення ст. 210 та 210-1. Це означає, що прямо на місці спілкування з порушником посадовці будуть "виносити постанову у справі про адміністративне правопорушення".

Зазначимо, 8 квітня голова Комітету з нацбезпеки Олексій Звітневич розповів про систему мотивування бійців Сил оборони, яку запровадять завдяки законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, планують платити бійцям гроші за знищення або захоплення техніки РФ. Орієнтовна сума винагороди — від 12 до 240 тис. грн.

Нагадуємо, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив накази Міністерства культури, у якому бронювались від мобілізації компанії, які виробляють контент для телемарафону, та пересувний цирк. 9 квітня надійшли відповідь виконувача обов'язків міністра Мінкульту: він заявив, що це підприємства, дійсно важливі для економіки під час війни.