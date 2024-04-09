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Военный Фокус Российско-украинская война

РПГ, АК и пулеметы: США передали Украине тысячи единиц трофейного иранского оружия (фото)

автоматы АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы РПГ-7, патроны, Центральное командование Вооруженных сил США
Фото: Скриншот | США передали Украине трофейное иранское оружие

Поддержка Ираном вооруженных групп, как отметили в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США, угрожает региональной и международной безопасности.

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Украинские военные получили трофейное оружие, которое захватили во время осмотра кораблей, доставлявших грузы в Йемен из Ирана. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США во вторник, 9 апреля, в сервисе микроблогов Х.

Эти боеприпасы были конфискованы представителями ведомства и военно-морскими силами партнеров. По их данным, США передали такое оружие:

  • более пяти тысяч автоматов АК-47;
  • пулеметы;
  • снайперские винтовки;
  • ручные противотанковые гранатометы РПГ-7;
  • более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.
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Фото: Центральное командование США (CENTCOM)

CENTCOM США заявил, что стремится работать с союзниками и партнерами, чтобы противостоять транспортировке летальной помощи из Ирана в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН, а также через запреты. Поддержка Ираном вооруженных групп, как отметили в сообщении, угрожает региональной и международной безопасности, дипломатическому персоналу и тем, кто проживает в регионе.

Американские военные и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы остановить дестабилизационную деятельность Ирана. Они отметили, что будут прилагать усилия, чтобы противостоять этому.

Напомним, 31 октября в Генштабе сообщили, что Украина будет сотрудничать с Чехией в исследовании трофейного оружия войск РФ. Киев и Прага договорились углублять сотрудничество в оборонной сфере, будут исследовать как российскую трофейную технику, так и разрабатывать совместно новую.