Угроза нацбезопасности: США запретят компаниям использовать российское ПО, — CNN

Под запрет попадут продукты и услуги компании "Лаборатория Касперского". Соответствующее распоряжение, как прогнозируют журналисты, Вашингтон может утвердить уже в апреле.

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена планирует ограничить использование программного обеспечения, разработанного российской компанией "Лаборатория Касперского", как для частных компаний, так и, возможно, для граждан. Это решение обусловлено возможными угрозами национальной безопасности Штатов. Об этом сообщает издание CNN.

Информация о намерениях администрации американских властей поступила американскому телеканалу от пяти американских чиновников.

По данным источника, принятие решения о запрете использования продуктов и услуг компании "Лаборатория Касперского" в США может произойти уже в текущем месяце. Планируется использование новых полномочий Министерства торговли США, предусмотренных указами президентов Джо Байдена и Дональда Трампа, для этой цели.

В издании подчеркивают, что уже существует запрет на использование программного обеспечения от российской компании "Лаборатория Касперского" для правительственных учреждений США. Теперь планируется расширить этот запрет на частные компании.

CNN сообщает, что одной из целей расширения запрета на использование продуктов "Лаборатории Касперского" является минимизация потенциального риска для критической инфраструктуры США. Исходный проект решения также затрагивал граждан США, однако возможно был изменен в ходе обсуждений.

При этом, принятые меры будут направлены против антивирусного программного обеспечения, разработанного компанией "Лаборатория Касперского".

Журналисты добавляют, что согласно американскому законодательству "Лаборатории Касперского" предоставляется возможность обжаловать первоначальное решение о запрете использования своих продуктов или договориться с правительством для смягчения опасений относительно безопасности США, пока не будет объявлено окончательное решение со стороны Министерства торговли.

Согласно отчету CNN, более 400 миллионов человек и 240 000 компаний в разных странах мира пользуются продуктами компании. Точное количество пользователей и компаний из США неизвестно. Однако, официальные представители США высказывают опасения относительно потенциальных угроз, которые могут нести программные продукты для инфраструктуры страны.

Напомним, что ранеее в Politico писали, что в ЕС готовят предложения по запрету для европейского бизнеса на производство важнейших современных технологий, как "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы, в Китай.