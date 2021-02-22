Под санкции попало ПО, которым пользуются десятки украинских компаний

Запрещенным может стать программное обеспечение, которое используется в промышленной автоматизации, системах безопасности, видеонаблюдения и т.п.

Российские компании "ИндаСофт" и "ИСС-Софт" включены в санкционный список, утвержденный указом президента Украины от 19 февраля.

На три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на закупки программного обеспечения обеих компаний.

Компания Indusoft-Ukraine специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности. На ее сайте не говорится об отношениях с российской "ИндаСофт", но в списке клиентов украинские предприятия соседствуют с российскими и из других постсоветских стран.

В Украине ее клиентами являются: Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта"), "Укртранснафта", "Запорожсталь", "Ривнеазот", "Метинвест", Агрофирма "Свитанок", "Киевприбор", КБ "Южное", "Киевводоканал", Николаевский глиноземный завод, Лисичанский НПЗ, Северный горно-обогатительный комбинат, "Дельта Вилмар СНГ" и др.

На сайте международной компании Intelligent Security Systems (ее головной офис находится в США) указано, что в Восточной Европе она работает через два офиса: ISS Russia и ISS Ukraine. Поэтому пока непонятно, как санкции против российской "ИСС-Софт" повлияют на бизнес Intelligent Security Systems в Украине.

В целом компания предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления. Она специализируется на разработке систем видеонаблюдения и контроля для сетевого цифрового видео, обработки шаблонов видеоизображений и передачи цифровых данных.

В приложении к указу Зеленского говорится, что санкции введены по отношению к программным продуктам: SecurOS, Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall.

Напомним, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский ввел санкции против магазинов торговой сети "Спортмастер", они продолжают работу в обычном режиме. Об этом Фокусу сообщили в информационном центре сети магазинов.

В 2017 году были введены санкции против российских разработчиков ПО, предназначенного для автоматизации бухучета и бизнес-процессов. В 2020 году они были продолжены. Но до тотального запрета дело не дошло, в конечном итоге значительная часть клиентов остались со своими системами, а поставщики ПО адаптировали свои структуры к санкционным требованиям.