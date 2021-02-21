Магазины "Спортмастер" продолжают работать, несмотря на санкции СНБО

В компании "Спортмастер-Украина" говорят об отсутствии какой-либо информации об изменениях в режиме работы.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против магазинов торговой сети "Спортмастер", магазин продолжает работу в штатном режиме. Об этом Фокусу сообщили в информационном центре сети магазинов.

"На сегодняшний день все магазины продолжают работать в штатном режиме. Какая-либо информация об изменениях в работе у нас на этот момент отсутствует", – заявила в телефонном режиме оператор центра по имени Владислава.

На странице сети магазинов в Facebook последняя публикация датирована 17 февраля, никакой информации о санкциях там нет. На сайте Sportmaster.ua она также отсутствует.

При этом, как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", администратор магазина на Поздняках в Киеве заявила, что магазины не будут закрываться, поскольку санкции на них не распространяются.

"Мы же "Sportmaster Украина", поэтому эти санкции нас не касаются. Работаем в штатном режиме, как и всегда", – отметил администратор.

В свою очередь, продавцы магазинов сообщают, что никакого распоряжения о прекращении работы они не получали.

20 февраля на сайте президента Украины появился полный список лиц, в отношении которых СНБО задействовало санкции.

Под действие санкций попали 17 юридических лиц из Британских Виргинских островов, России, и Арабских Эмиратов. Среди них сеть магазинов спортивной одежды "Спортмастер". В санкционном списке также оказалось 8 физлиц, в числе которых Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Причиной санкций является подозрение Медведчука, его жены Марченко, а также других физических и юридических лиц в финансировании терроризма. Из-за введения санкций против Оксаны Марченко, та заявила о своем походе в политику для "защиты Украины от зеленого произвола".

Решение о введениях санкций поддержали в США, заявив, что поддерживают усилия Украины по защите страны.