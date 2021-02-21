Магазини "Спортмастер" продовжують працювати, незважаючи на санкції РНБО

У компанії "Спортмастер-Україна" говорять про відсутність будь-якої інформації про зміни в режимі роботи.

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти магазинів торгової мережі "Спортмастер", магазин продовжує роботу в штатному режимі. Про це Фокусу повідомили в інформаційному центрі мережі магазинів.

"На сьогоднішній день всі магазини продовжують працювати в штатному режимі. Будь-яка інформація про зміни в роботі у нас на цей момент відсутній", — заявила в телефонному режимі оператор центру по імені Владислава.

На сторінці мережі магазинів в Facebook остання публікація датована 17 лютого, ніякої інформації про санкції там немає. На сайті Sportmaster.ua вона також відсутня.

При цьому, як повідомляє Telegram-канал "Політика Країни", адміністратор магазину на Позняках в Києві заявила, що магазини не будуть закриватися, оскільки санкції на них не поширюються.

"Ми ж" Sportmaster Україна", тому ці санкції нас не стосуються. Працюємо в штатному режимі, як і завжди", — зазначив адміністратор.

У свою чергу, продавці магазинів повідомляють, що ніякого розпорядження про припинення роботи вони не отримували.

20 лютого на сайті президента України з'явився повний список осіб, щодо яких РНБО задіяло санкції.

Під дію санкцій потрапили 17 юридичних осіб з Британських Віргінських островів, Росії, і Арабських Еміратів. Серед них мережа магазинів спортивного одягу "Спортмастер". У списку санкцій також виявилося 8 фізосіб, в числі яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Причиною санкцій є підозра Медведчука, його дружини Марченко, а також інших фізичних і юридичних осіб в фінансуванні тероризму. Через введення санкцій проти Оксани Марченко, та заявила про свій похід в політику для "захисту України від зеленого свавілля".

Рішення про введениях санкцій підтримали в США, заявивши, що підтримують зусилля України щодо захисту країни.