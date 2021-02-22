Під санкції потрапили ПЗ, яким користуються десятки українських компаній

Забороненим може стати програмне забезпечення, яке використовується у промисловій автоматизації, системах безпеки, відеоспостереження тощо.

Російські компанії "ІндаСофт" та "ІСС-Софт" включені до списку санкцій, затвердженому указом президента України від 19 лютого.

На три роки щодо обох компаній вводиться повна заборона торгових операцій, транзиту ресурсів, анулювання або призупинення ліцензій, припинення надання телекомпослуг а також заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та застосовуються санкції щодо запобігання виведення капіталів за межі України.

Крім того, санкції передбачають заборону на закупівлі програмного забезпечення обох компаній.

Компанія Indusoft-Ukraine спеціалізується на цифровий трансформації промислових підприємств: диспетчеризації виробництва, управлінні якістю, управлінні енергоресурсами, виробничому обліку, аналізі ефективності. На її сайті ані слова про відносини з російською "ІндаСофт", але в списку клієнтів українські підприємства є сусідами з російськими та з інших пострадянських країн.

В Україні її клієнтами є: Кременчуцький НПЗ ("Укртатнафта"), "Укртранснафта", "Запоріжсталь", "Рівнеазот", "Метінвест", Агрофірма "Світанок", "Київприлад", КБ "Південне", "Київводоканал", Миколаївський глиноземний завод, Лисичанський НПЗ, Північний гірничо-збагачувальний комбінат, "Дельта Вілмар СНД" та ін.

На сайті міжнародної компанії Intelligent Security Systems (її головний офіс знаходиться в США) зазначено, що у Східній Європі вона працює через два офіси: ISS Russia і ISS Ukraine. Тому поки незрозуміло, як санкції проти російської "ІСС-Софт" вплинуть на бізнес Intelligent Security Systems в Україні.

Загалом компанія надає послуги в області програмного забезпечення для відеоаналітики та управління. Вона спеціалізується на розробці систем відеоспостереження та контролю для мережевого цифрового відео, обробки шаблонів відеозображень і передачі цифрових даних.

У додатку до указу Зеленського йдеться, що санкції введені стосовно програмних продуктів: SecurOS, Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall.

Нагадаємо, незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський ввів санкції проти магазинів торгової мережі "Спортмастер", вони продовжують роботу у звичайному режимі. Про це Фокусу повідомили в інформаційному центрі мережі магазинів.

У 2017 році ввели санкції проти російських розробників ПЗ, призначеного для автоматизації бухобліку та бізнес-процесів. У 2020 році вони були продовжені. Але до тотальної заборони справа не дійшла, у підсумку значна частина клієнтів залишилися зі своїми системами, а постачальники ПЗ адаптували свої структури до списку санкційних вимог.