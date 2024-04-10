Загроза нацбезпеці: США заборонять компаніям використовувати російське ПЗ, — CNN

Під заборону потраплять продукти та послуги компанії "Лабораторія Касперського". Відповідне розпорядження, як прогнозують журналісти, Вашингтон може затвердити вже у квітні.

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Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена планує обмежити використання програмного забезпечення, розробленого російською компанією "Лабораторія Касперського", як для приватних компаній, так і, можливо, для громадян. Це рішення зумовлене можливими загрозами національній безпеці Штатів. Про це повідомляє видання CNN.

Інформація про наміри адміністрації американської влади надійшла американському телеканалу від п'яти американських чиновників.

За даними джерела, ухвалення рішення про заборону використання продуктів і послуг компанії "Лабораторія Касперського" у США може відбутися вже поточного місяця. Планується використання нових повноважень Міністерства торгівлі США, передбачених указами президентів Джо Байдена і Дональда Трампа, для цієї мети.

У виданні підкреслюють, що вже існує заборона на використання програмного забезпечення від російської компанії "Лабораторія Касперського" для урядових установ США. Тепер планується розширити цю заборону на приватні компанії.

CNN повідомляє, що однією з цілей розширення заборони на використання продуктів "Лабораторії Касперського" є мінімізація потенційного ризику для критичної інфраструктури США. Початковий проєкт рішення також зачіпав громадян США, однак, можливо, його було змінено під час обговорень.

При цьому, вжиті заходи будуть спрямовані проти антивірусного програмного забезпечення, розробленого компанією "Лабораторія Касперського".

Журналісти додають, що згідно з американським законодавством "Лабораторії Касперського" надають можливість оскаржити початкове рішення про заборону використання своїх продуктів або домовитися з урядом для пом'якшення побоювань щодо безпеки США, поки не буде оголошено остаточне рішення з боку Міністерства торгівлі.

Згідно зі звітом CNN, понад 400 мільйонів людей і 240 000 компаній у різних країнах світу користуються продуктами компанії. Точна кількість користувачів і компаній зі США невідома. Однак, офіційні представники США висловлюють побоювання щодо потенційних загроз, які можуть нести програмні продукти для інфраструктури країни.

Нагадаємо, що раніше в Politico писали, що в ЄС готують пропозиції щодо заборони для європейського бізнесу на виробництво найважливіших сучасних технологій, як-от "суперкомп'ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми, до Китаю.