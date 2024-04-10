Искусственный вопрос: штурмовых войск РФ для наступления на Харьковщину нет, — Синегубов

По словам главы Харьковской ОГА, пока не фиксируются попытки российских войск открыть новый фронт на севере или на других направлениях, в том числе на стыке Сумской и Харьковской областей.

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Ситуация на границе с Россией в Харьковской области пока является стабильной и контролируемой. В областной военной администрации пока не фиксируют скопления российских штурмовых подразделений. Соответствующее заявление сделал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает местное издание "Ґвара".

По его словам, мониторинг ситуации ведется практически постоянно, чтобы можно было оперативного отреагировать на вызовы.

"Мы пока не видим тех штурмовых войск Российской Федерации, которыми бы они могли бы попытаться открыть еще новый фронт или на севере, или на северо-восточном направлении, или на северо-западном направлении — на стыке областей Сумской и Харьковской", — сказал Синегубов.

Слухи о возможном наступлении Российской Федерации на Харьков Синегубов назвал манипуляциями.

"Эти вопросы у нас звучат уже искусственно, и вокруг этого уже достаточно большое количество манипуляций. Цель у врага одна — это террор местного населения, это совершение новых террористических актов", — подчеркнул он.

Напомним, 9 апреля президент Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что Харьков имеет символическое значение для Путина, а потому оккупанты могут попытаться его захватить.

Глава государства также проинспектировал возведение фортификационных сооружений на Харьковщине. По его словам, россияне должны видеть, что украинцы готовы обороняться, а Украина должна лучше подготовиться, если враг попытается наступать.