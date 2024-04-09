"Россияне должны видеть, что мы готовы": Зеленский проинспектировал фортификации в Харьковской области (фото)

В Харьковской области обустраивают заградительные рубежи: противотанковые рвы, бетонные пирамиды и "зубы дракона".

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Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился и проверил процесс создания оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Руководитель государства отметил, что Харьковская область остается очень важным направлением. По его словам, украинцы должны быть подготовленными к вызовам.

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"Россияне должны видеть, что мы готовы обороняться", — считает он.

Зеленский считает, что Украина должна лучше подготовиться, если враг попытается наступать.

Олег Синегубов, руководитель Харьковской областной военной администрации, рассказал, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, различных блиндажей и других видов укрытий. В регионе обустраивают заградительные рубежи: противотанковые рвы, бетонные пирамиды и "зубы дракона".

Оборона Харьковской области и заявления Зеленского

Зеленский 8 апреля назвал приоритетным укрепление ПВО и РЭБ в Харьковской области. Военные на Ставке доложили о физической защите объектов энергетики в Харьковской области от российских ударов и о результативности уничтожения ракет и дронов.

Украине не хватает средств ПВО, а больше всего сейчас от вражеских обстрелов страдает Харьков, Запорожье и Сумская область. Зеленский 7 апреля рассказал, что Украина ищет возможности больше защитить небо Харькова — и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины.

Напомним, 25 марта стало известно, как власть готовит фортификации для обороны в Сумской области. Глава Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что на местах пытаются "успеть" построить оборонительные сооружения.