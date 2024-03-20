Готовятся окружить Киев и захватить Харьков: когда оккупанты планируют сделать "санитарную зону", — Гетьман (видео)

ВСУ готовились к такому развитию событий и успели построить наиболее мощные фортификации именно на северной границе. С 2022 года там не велось активных боевых действий, что позволило инженерным войскам возвести прочную линию обороны, говорит майор запаса.

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В конце мая российские оккупанты планируют массовые наступления на севере Украины с целью окружить Киев и оккупировать Харьков, хотя точных планов наступления врага украинская разведка, да, видимо, и сами россияне, еще не имеют. По крайней мере эти города входят в так называемую 200 км "санитарную зону" о которой говорил Путин. Такое мнение в интервью Фокусу высказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас на севере находится пока небольшая группировка россиян, но они уже начали строить что-то похожее на полевые лагеря, где смогут размещаться относительно большое количество бойцов. Уже сейчас можно предположить, что на севере они будут собирать группировку, которая сможет атаковать Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

"Сейчас враг варварски обстреливает Сумщину, где там планируют эвакуировать детей, — говорит военный, — Это как раз показатель будущих атак на эту территорию. Там уже заходят вражеские ДРГ для разведки и диверсий".

По мнению Гетьмана, деятельность ДРГ оккупантов связана с попыткой понять, как ВСУ будут оборонять эти участки фронта. Есть данные о том, что Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян именно для наступления на севере и востоке Украины.

"Сегодня можно предположить, что они будут пытаться атаковать Киев и не считаться с потерями, ведь с наскока взять мегаполис, где на каждой улице баррикады и огневые точки, невозможно, — акцентирует Гетьман, — Поэтому оккупанты попытаются еще и окружить город, а не полноценно его захватывать, в случае вопиющих потерь".

Эксперт отмечает, что ВСУ готовились к такому развитию событий и успели построить наиболее мощные фортификации именно на северной границе. С 2022 года там не велось активных боевых действий, что позволило инженерным войскам возвести прочную линию обороны и довольно функциональную. Но Гетман отмечает, что не надо забывать о средствах уничтожения таких фортификаций, которыми обладает враг.

Ранее в ОП ответили на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, заявление российского президента — это прямое свидетельство того, что РФ не готова жить в современных общественно-политических отношениях и учитывать суверенные права других стран.