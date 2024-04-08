"Будут отдельные задачи": Зеленский назвал приоритетным укрепление ПВО и РЭБ в Харьковской области

Военные на Ставке доложили о физической защите объектов энергетики в Харьковской области и о результативности уничтожения ракет и дронов, рассказал глава государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, оценил возможность укрепить РЭБ и ПВО в Харьковской области. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Основным вопросом обсуждения была защита Харькова от российских ударов. Он получил доклады военных о физической защите объектов энергетики и о результативности уничтожения ракет и дронов.

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"Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины", — подчеркнул руководитель государства.

Зеленский оценил и ответственных за безопасность и оборону. Он поблагодарил всех, кто на центральном и местном уровнях максимально активно работает, чтобы восстановить для людей в Харьковской области возможность нормально жить.

Главком ВСУ Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Он рассказал, что удается держать позиции. По его словам, главное сейчас — эффективная логистика. Специальные службы и разведка работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны.

Удар РФ по Харькову 7 апреля

РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и "шахедами". Силы ПВО сбили все 17 вражеских дронов, которые атаковали три области — Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. В результате падения обломков люди получили ранения.

В результате удара РФ 7 апреля пять человек пострадали. Удар был сконцентрирован по жилому массиву центра Харькова.

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Харькове. По его словам, Украина ищет возможности больше защитить воздушное пространство Харькова — и это задача как для военных, так и для всех дипломатов.

Напомним, The Economist 7 апреля сообщил, что Кремль стремится сделать непригодным для жизни второй город Украины, который отчаянно пытается защитить Харьков от ударов войск РФ. Россия могла уже организовать обучение для примерно 120 000 военнослужащих в Восточной Сибири.