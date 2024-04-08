"Будуть окремі завдання": Зеленський назвав пріоритетним зміцнення ППО і РЕБ на Харківщині

Військові на Ставці доповіли щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики у Харківській області та стосовно результативності знищення ракет та дронів, розповів очільник держави.

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Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача Збройних сил України, оцінив можливість зміцнити РЕБ та ППО у Харківській області. Про це йдеться у його Telegram-каналі.

Основним питанням обговорення був захист Харкова від російських ударів. Він отримав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та стосовно результативності знищення ракет та дронів.

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"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", – наголосив керівник держави.

Зеленський оцінив й відповідальних за безпеку та оборону. Він подякував усім, хто на центральному та місцевому рівнях максимально активно працює, щоб відновити для людей у Харківській області можливість нормально жити.

Головком ЗСУ Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Він розповів, що вдається тримати позиції. З його слів, головне зараз – ефективна логістика. Спеціальні служби та розвідка працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.

Удар РФ по Харкову 7 квітня

РФ атакувала Україну балістичними ракетами та "шахедами". Сили ППО збили всі 17 ворожих дронів, які атакували три області — Харківську, Дніпропетровську та Полтавську області. Внаслідок падіння уламків люди отримали поранення.

Внаслідок удару РФ 7 квітня пʼятеро людей постраждали. Удар був сконцентрований по житловому масиву центру Харкова.

Президент Володимир Зеленський розповів щодо ситуації у Харкові. З його слів, Україна шукає можливості більше захистити повітряний простір Харкова – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів.

Нагадаємо, The Economist 7 квітня повідомив, що Кремль прагне зробити непридатним для життя друге місто України, яке відчайдушно намагається захистити Харків від ударів військ РФ. Росія могла вже організувати вишкіл для приблизно 120 000 військовослужбовців у Східному Сибіру.