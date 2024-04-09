"Росіяни мають бачити, що ми готові": Зеленський проінспектував фортифікації на Харківщині (фото)

В Харківській області облаштовують загороджувальні рубежі: протитанкові рови, бетонні піраміди та "зуби дракона".

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Під час робочої поїздки до Харківської області президент України Володимир Зеленський ознайомився та перевірив процес створення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Росією. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Керівник держави наголосив на тому, що Харківська область залишається дуже важливим напрямком. За його словами, українці повинні бути підготовленими до викликів.

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"Росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися", – вважає він.

Зеленський вважає, що Україна повинна краще підготуватися, якщо ворог спробує наступати.

Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації, розповів, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, різних бліндажів та інших видів укриттів. У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: протитанкові рови, бетонні піраміди та "зуби дракона".

Оборона Харківщини та заяви Зеленського

Зеленський 8 квітня назвав пріоритетним зміцнення ППО і РЕБ на Харківщині. Військові на Ставці доповіли щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики у Харківській області від російських ударів та стосовно результативності знищення ракет та дронів.

Україні не вистачає засобів ППО, а найбільше зараз від ворожих обстрілів потерпає Харків, Запоріжжя та Сумщина. Зеленський 7 квітня розповів, що Україна шукає можливості більше захистити небо Харкова – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, як влада готує фортифікації для оборони на Сумщини. Очільник Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на місцях намагаються "встигнути" побудувати оборонні споруди.