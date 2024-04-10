Штучне питання: штурмових військ РФ для наступу на Харківщину немає, — Синєгубов

За словами очільника Харківської ОВА, наразі не фіксуються спроби російських військ відкрити новий фронт на півночі чи на інших напрямках, зокрема на стику Сумської та Харківської областей.

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Ситуація на кордоні з Росією у Харківській області наразі є стабільною та контрольованою. В обласній військовій адміністрації поки не фіксують скупчення російських штурмових підрозділів. Відповідну заяву зробив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє місцеве видання "Ґвара".

За його словами, моніторинг ситуації ведеться практично постійно, аби можливо було оперативного відреагувати на виклики.

"Ми наразі не бачимо тих штурмових військ Російської Федерації, якими б вони могли б спробувати відкрити ще новий фронт або на півночі, або на північно-східному напрямку, або на північно-західному напрямку — на стику областей Сумської та Харківської", — сказав Синєгубов.

Чутки про можливий наступ Російської Федерації на Харків Синєгубов назвав маніпуляціями.

"Ці питання у нас лунають уже штучно, і навколо цього вже досить велика кількість маніпуляцій. Ціль у ворога одна — це терор місцевого населення, це вчинення нових терористичних актів", — наголосив він.

Нагадаємо, 9 квітня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild заявив, що Харків має символічне значення для Путіна, а тому окупанти можуть спробувати його захопити.

Глава держави також проінспектував зведення фортифікаційних споруд на Харківщині. За його словами, росіяни мають бачити, що українці готові оборонятися, а Україна повинна краще підготуватися, якщо ворог спробує наступати.