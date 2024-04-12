Усього по 13: Lockheed Martin раскрыл детали новой гиперзвуковой ракеты Mako

Ракета Mako может базироваться как на самолетах, так и на кораблях или субмаринах. Разработчики уверяют, что боеприпас развивает скорость более 5 Махов.

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На днях американская компания Lockheed Martin представила гиперзвуковую ракету воздушного базирования Mako. Издание The War Zone пообщалось с представителями производителя об особенностях боеприпасов.

Сначала ракету Mako предложили Воздушным силам США в программе Stand-in Attack Weapon. Производитель видит потенциал для разработки гиперзвуковой Mako еще и в морской версии для субмарин и боевых кораблей. По словам представителя Lockheed Martin Роба Остерхаудома, боеприпас оснащается твердотопливным ракетным двигателем. Он назвал ее "ракету 13-ти": 13 футов длина, 13 дюймов диаметр, 130 фунтов боевая часть и общая масса 1300 фунтов. Отмечается, что скорость ракеты по меньшей мере 5 Махов.

Универсальность базирования означает, что она может поражать целый ряд объектов как на земле, так и на воде. В контексте морской войны Остерхаудт называет Mako "безусловно полезной для уничтожения надводных боевых кораблей противника", но он не стал называть дальность действия. Однако заявил, что можно будет получить цель и действовать в зоне "определенной безопасности" и ее дальность не такая большая как у HALO.

На иллюстрации визуализация пуска Mako с истребителя F-35C Фото: the war zone

Носителем гиперзвуковых ракет среди самолетов могут быть:

F-16;

F-22;

F-35;

F/A-18E/F Super Hornet;

EA-18 Growler.

Также их сможет запускать морской патрульный и разведывательный самолет P-8A Poseidon.

Напомним, 10 апреля в США представили новую гиперзвуковую ракету Mako.

Ранее Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой баллистической ракеты с гиперзвуковым планером.