Всего по 13: Lockheed Martin розкрив деталі нової гіперзвукової ракети Mako

Ракета Mako може базуватися як на літаках, так і на кораблях чи субмаринах. Розробники запевняють, що боєприпас розвиватиме швидкість понад 5 Махів.

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Днями американська компанія Lockheed Martin представила гіперзвукову ракету повітряного базування Mako. Видання The War Zone поспілкувалося з представниками виробника щодо особливостей боєприпасів.

Спочатку ракету Mako запропонували Повітряним силам США у програми Stand-in Attack Weapon. Виробник вбачає потенціал для розробки гіперзвукової Mako ще й в морській версії для субмарин та бойових кораблів. За словами представника Lockheed Martin Роба Остерхаудома, боєприпас оснащується твердопаливним ракетним двигуном. Він назвав її "ракету 13-ти": 13 футів довжина, 13 дюймів діаметр, 130 фунтів бойова частина і загальна маса 1300 фунтів. Наголошується, що швидкість ракети щонайменше 5 Махів.

Універсальність базування означає, що вона може уражати цілу низку обʼєктів як на землі, так і на воді. У контексті морської війни Остерхаудт називає Mako "безумовно корисною для знищення надводних бойових кораблів противника", але він не став називати дальність дії. Проте заявив, що можна буде отримати ціль і діяти в зоні "певної безпеки" і її дальність не така велика як у HALO.

На ілюстрації візуалізація пуску Mako з винищувача F-35C Фото: the war zone

Носієм гіперзвукових ракет серед літаків можуть бути:

F-16;

F-22;

F-35;

F/A-18E/F Super Hornet;

EA-18 Growler.

Також їх зможе запускати морський патрульний та розвідувальний літак P-8A Poseidon.

Нагадаємо, 10 квітня в США представили нову гіперзвукову ракету Mako.

Раніше Кім Чен Ин проінспектував випробування нової балістичної ракети з гіперзвуковим планером.