Кім Чен Ин проінспектував випробування нової балістичної ракети з гіперзвуковим планером

В КНДР заявили, що ракета пролетіла 1000 км і впала в Японському морі, але у Південній Кореї оцінили тестовий політ у 600 км.

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Північна Корея показала нову ракету Hwasongpho-16B. Боєприпас, як заявляється, є балістичною ракетою для розгортання гіперзвукового планера. Про це повідомляє The War Zone.

Ким Чен Ин проінспектував нову ракету, яка базується на 14-колісній транспортно-монтажній пусковій установці. В передній частині також додано розкладну секцію, яка захищає ракету перед запуском.

Тестовий запуск був проведений за межами столиці Пхеньяну. В офіційній заяві повідомляється, що ракета досягнула першого піку на висоті 101,1 км, а другого на 72,3 км. Дальність польоту склала 1000 км. Ракета упала в Японському морі. Тим часом в Південній Кореї оцінили дальність польоту у 600 км, а також додали, що це була балістична ракета середньої дальності з радіусом 3000-5000 км. Також в Сеулі додали, що північнокорейці, ймовірно, експериментували з новими технологіями боєголовок.

Кім Чен Ин після випробування ракети Фото: KCNA

У виданні додають, що незалежно перевірити заяву КНДР про гіперзвуковий планер неможливо, але дві пікові висоти відповідає принципу дії такої зброї. Гіперзвукові планери не мають гіперзвукової силової установки, а ракетні прискорювачі потрібні, щоб підняти їх на потрібну висоту і швидкість перед пуском. Далі боєприпас має рухатись на швидкості понад 5 Махів.

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Пхеньян заявляє, що ракета Hwasongpho-16B нібито продемонструвала здатність апарату виконувати маневрування і швидко змінювати напрям на гіперзвукових швидкостях. Не виключено, що боєприпас може мати ядерну бойову частину.

Нагадаємо, 25 березня у КНДР повідомили, що Кім Чен Ин наказав військовим посилити підготовку до війни.

21 березня у КНДР заявили про прогрес у розробці "гіперзвукової" ракети.