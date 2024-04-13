Более 4500 машин: OSINT-исследователи подсчитали количество танков в РФ (фото)

Аналитики обнаружили 4450-4650 танков на российских базах хранения и возле цехов ремонтных заводов. Этого хватит минимум еще на год боевых действий с потерями около 90 машин ежемесячно.

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Россия снимает с хранения 44-75 танков ежемесячно. По состоянию на 2024 год у врага хранится не менее 4500 танков. Об этом стало известно из совместного проекта платформ Mortis Aeterna, Resurgam и "Військовий Віщун".

Исследователи проанализировали количество танков, которые есть у врага, средний темп истощения и темпы расконсервации. Было исследовано 95% баз хранений в РФ. На центральных базах резерва танков обнаружено 3150 танков, еще 1300-1500 машин стоит на площадках для ожидания и возле цехов бронетанковых ремонтных заводов.

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Средний темп расконсервации танков составляет 44-75 единиц в месяц. По данным аналитиков, этого хватает для покрытия текущих потерь. Есть свидетельства, что это потолок для российских заводов. Больше восстанавливать, модернизировать или производить танков они не могут. Они упираются в хроническую нехватку рабочего персонала, повышение износа оборудования и дефицит западных комплектующих из-за санкций.

1295 центральная база резерва танков (Арсеньев) 111 центральная база резерва танков (Комсомольск-на-Амуре) 560 база танков резерва

Авторы отмечают, что подсчеты были максимально консервативными и охватывали все, что хотя бы гипотетически может быть восстановлено. Техническое состояние 3150 танков на базах резерва очень часто является сомнительным. Наиболее пригодными к возвращению в строй являются танки с 1311 базы.

На сколько РФ хватит танков

В исследовании выделили три сценария развития событий, насколько РФ еще хватит танков:

оптимистический — 12-18 месяцев;

умеренный — 18-24 месяца;

пессимистический — более 24 месяцев.

Напомним, 12 апреля аналитик Дин Локвуд проанализировал применение Abrams в ВСУ.

Также 12 апреля СМИ писали, что РФ имеет запасы танков и боевых машин только до середины 2025 года.