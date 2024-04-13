Понад 4500 машин: OSINT-дослідники підрахували кількість танків у РФ (фото)

Аналітики виявили 4450-4650 танків на російських базах зберігання і біля цехів ремонтних заводів. Цього вистачить щонайменше ще на рік бойових дій з втратами близько 90 машин щомісяця.

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Росія знімає зі зберігання 44-75 танків щомісяця. Станом на 2024 рік у ворога зберігається щонайменше 4500 танків. Про це стало відомо зі спільного проєкту платформ Mortis Aeterna, Resurgam і "Військовий Віщун".

Дослідники проаналізували кількість танків, які є у ворога, середній темп виснаження та темпи розконсервації. Було досліджено 95% баз зберігань у РФ. На центральних базах резерву танків виявлено 3150 танків, ще 1300-1500 машин стоїть на майданчиках для очікування та біля цехів бронетанкових ремонтних заводів.

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Середній темп розконсервації танків складає 44-75 одиниці на місяць. За даними аналітиків, цього вистачає для покриття поточних втрат. Є свідчення, що це стеля для російських заводів. Більше відновлювати, модернізувати чи виробляти танків вони не можуть. Вони впираються в хронічну нестачу робочого персоналу, підвищення зносу устаткування і дефіцит західних комплектуючих через санкції.

1295 центральна база резерву танків (Арсеньев) 111 центральна база резерву танків (Комсомольск-на-Амуре) 560 база танків резерву

Автори наголошують, що підрахунків був максимально консервативним і охоплював все, що бодай гіпотетично може бути відновленим. Технічний стан 3150 танків на базах резерву дуже часто є сумнівним. Найбільш придатними до повернення у стрій є танки з 1311 бази.

На скільки РФ вистачить танків

У дослідженні виокремили три сценарії розвитку подій, наскільки РФ ще вистачить танків:

оптимістичний — 12-18 місяців;

поміркований — 18-24 місяці;

песимістичний — понад 24 місяці.

Нагадаємо, 12 квітня аналітик Дін Локвуд проаналізував застосування Abrams в ЗСУ.

Також 12 квітня ЗМІ писали, що РФ має запаси танків і бойових машин тільки до середини 2025 року.