"Такой же человек": глава Херсонской ОГА Прокудин подтвердил покушение на себя (видео)

Местный житель благодаря FPV-дрону следил за передвижением руководителя обладминистрации и корректировал огонь по его машине.

Related video

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на жизнь начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина. Об этом рассказал глава ведомства Василий Малюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, покушение на жизнь главы ОГА планировал вместе с российскими спецслужбами местный житель. Его задержали 10 апреля.

Важно

СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА Прокудина: детали операции (видео)

"С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского FPV-дрона. Задержанный непосредственно на месте осуществлял визуальное наблюдение и корректировал огонь по его машине. Все это удалось задокументировать, он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон за счет наших РЭБов посажен своевременно", — сообщил глава СБУ.

Впоследствии председатель ОВА Александр Прокудин подтвердил попытку покушения на себя.

"Это далеко не первая и, видимо, и не последняя попытка. Я знал, на что иду, когда согласился работать в прифронтовой области. Ежедневно на Херсонщине от российских атак гибнут и страдают гражданские люди. Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население с беспилотников. Я такой же человек, как и другие", — сказал Прокудин.

Он поблагодарил СБУ за проведенную операцию и отметил, что благодаря этому был разоблачен еще один коллаборационист, который предал Украину.

Напомним, что 12 апреля стало известно о чрезвычайном происшествии в Москве. Произошло покушение на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Одна из версий, которую высказали российские правоохранители — покушение, совершенное с помощью взрывчатки.