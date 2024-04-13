"Такой же человек": глава Херсонской ОГА Прокудин подтвердил покушение на себя (видео)
Местный житель благодаря FPV-дрону следил за передвижением руководителя обладминистрации и корректировал огонь по его машине.
Служба безопасности Украины предотвратила покушение на жизнь начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина. Об этом рассказал глава ведомства Василий Малюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
По его словам, покушение на жизнь главы ОГА планировал вместе с российскими спецслужбами местный житель. Его задержали 10 апреля.Важно
"С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского FPV-дрона. Задержанный непосредственно на месте осуществлял визуальное наблюдение и корректировал огонь по его машине. Все это удалось задокументировать, он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон за счет наших РЭБов посажен своевременно", — сообщил глава СБУ.
Впоследствии председатель ОВА Александр Прокудин подтвердил попытку покушения на себя.
"Это далеко не первая и, видимо, и не последняя попытка. Я знал, на что иду, когда согласился работать в прифронтовой области. Ежедневно на Херсонщине от российских атак гибнут и страдают гражданские люди. Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население с беспилотников. Я такой же человек, как и другие", — сказал Прокудин.
Он поблагодарил СБУ за проведенную операцию и отметил, что благодаря этому был разоблачен еще один коллаборационист, который предал Украину.
Напомним, что 12 апреля стало известно о чрезвычайном происшествии в Москве. Произошло покушение на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Одна из версий, которую высказали российские правоохранители — покушение, совершенное с помощью взрывчатки.