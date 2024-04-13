"Така ж людина": голова Херсонської ОВА Прокудін підтвердив замах на себе (відео)

Місцевий житель завдяки FPV-дрону стежив за пересуванням керівника обладміністрації і коригував вогонь по його автівці.

Related video

Служба безпеки України запобігла замаху на життя начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Про це розповів голова відомства Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, замах на життя очільника ОВА планував разом із російськими спецслужбами місцевий житель. Його затримали 10 квітня.

Важливо

СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Прокудіна: деталі операції (відео)

"З глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого FPV-дрона. Затриманий безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по його автівці. Все це вдалося задокументувати, він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів посаджений своєчасно", — повідомив очільник СБУ.

Згодом голова ОВА Олександр Прокудін підтвердив спробу замаху на себе.

"Це далеко не перша та, мабуть, і не остання спроба. Я знав, на що йду, коли погодився працювати у прифронтовій області. Щодня на Херсонщині від російських атак гинуть та страждають цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші", — сказав Прокудін.

Він подякував СБУ за проведену операцію і зазначив, що завдяки цьому було викрито ще одного колаборанта, який зрадив Україну.

Нагадаємо, що 12 квітня стало відомо про надзвичайну подію у Москві. Стався замах на експрацівника СБУ Василя Прозорова. Одна з версій, яку висловили російські правоохоронці — замах, вчинений за допомогою вибухівки.