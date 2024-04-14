Иран хочет не допустить разрастания конфликта с Израилем и вовлечения США, — СМИ

По словам Разы Зиммта, эксперта по Ирану из тель-авивского аналитического Института исследований национальной безопасности (INSS), нападение Ирана было предсказуемым. США также предупреждали Тель-Авив о готовящейся атаке.

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Иран впервые в истории атаковал Израиль со своей территории. Ночью 14 апреля были выпущены более 300 беспилотников и ракет по Израилю, что стало беспрецедентной эскалацией многолетнего конфликта. Об этом пишет Der Spiegel.

Для Раза Зиммта, эксперта по Ирану из тель-авивского аналитического Института исследований национальной безопасности (INSS), такое развитие событий было предсказуемо. После удара 1 апреля по иранскому консульству в Дамаске погибли генералы Корпуса стражей исламской революции. В свою очередь, США передали Тель-Авиву несколько предупреждений о готовящейся атаке.

Тегеран, в свою очередь, ответил не как прежде через прокси-группировки.

"Иранцы решили пойти на больший риск, потому что хотели восстановить сдерживание Израиля", — отметил Зиммт.

За несколько недель до удара по посольству в сирийской столице иранские СМИ писали, что терпение исчерпано перед лицом все более жестоких атак Израиля в Сирии и Ливане.

"Теперь реакция должна была быть жестче, чем когда-либо прежде", — объяснил израильский аналитик.

Планируя нападение, Тегеран, вероятно, также учитывал, какой будет защита Израиля и его партнеров. Совместно с Иорданией, Великобританией, Францией и, прежде всего, США, израильские военные сбили "99%" снарядов в воздухе, заявил в воскресенье представитель армии Даниэль Хагари. Помимо израильских систем обороны Arrow и "Железный купол", вероятно, использовались и средства радиоэлектронного подавления. Израильские СМИ писали, что в обороне участвовала и Саудовская Аравия. А министр обороны США Ллойд Остин заявил, что только американские военные перехватили "десятки" ракет и беспилотников, выпущенных из Ирана, а также Ирака, Йемена и Сирии.

Вместе с тем Иран хочет не допустить разрастания конфликта с вовлечением США. Миссия Ирана при ООН призвала Вашингтон держаться подальше от конфликта с Израилем, а атаку назвали ответом "на агрессию сионистского режима".

Выбор целей также показывает, что иранцев больше заботил внешний эффект. Град беспилотников и ракет класса "земля-земля" направлялся не на населенные пункты, а на цели на периферии: Голанские высоты и авиабазу Неватим в пустыне Негев. Эти цели стратегически важные, но далекие от Тель-Авива и Хайфы.

Израиль может отложить ответ, чтобы сначала ослабить давление

На этом фоне президент США Джо Байден, как сообщается, проинформировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что его страна не будет принимать участие в израильском ответе.

По мнению Нимрода Горена, основателя аналитического центра "Митвим" и исследователя Вашингтонского института Ближнего Востока (MEI), нападение Ирана с использованием такого большого количества ракет и беспилотников "историческое и меняет правила игры". Это показывает, насколько ослаблен Израиль после шести месяцев войны в Секторе Газа. Именно поэтому Иран осмелился пойти на подобное.

Напомним, что глава комитета по разведке нижней палаты Конгресса Майк Тернер заявил, что законопроект о помощи Киеву утвердят на грядущей неделе при "подавляющей поддержке".

Также сообщалось, что новые дроны Ram II пролагают путь украинским бомбардировщикам, пилотам которых не терпится атаковать ВС РФ.