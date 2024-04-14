Іран хоче не допустити розростання конфлікту з Ізраїлем і залучення США, — ЗМІ

За словами Рази Зіммта, експерта з Ірану з тель-авівського аналітичного Інституту досліджень національної безпеки (INSS), напад Ірану був передбачуваним. США також попереджали Тель-Авів про підготовку атаки.

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Іран уперше в історії атакував Ізраїль зі своєї території. Вночі 14 квітня було випущено понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю, що стало безпрецедентною ескалацією багаторічного конфлікту. Про це пише Der Spiegel.

Для Раза Зіммта, експерта з Ірану з тель-авівського аналітичного Інституту досліджень національної безпеки (INSS), такий розвиток подій був передбачуваним. Після удару 1 квітня по іранському консульству в Дамаску загинули генерали Корпусу вартових ісламської революції. Зі свого боку, США передали Тель-Авіву кілька попереджень про підготовку атаки.

Тегеран, зі свого боку, відповів не так, як раніше, через проксі-угруповання.

"Іранці вирішили піти на більший ризик, тому що хотіли відновити стримування Ізраїлю", — зазначив Зіммт.

За кілька тижнів до удару по посольству в сирійській столиці іранські ЗМІ писали, що терпіння вичерпане перед обличчям дедалі жорстокіших атак Ізраїлю в Сирії та Лівані.

"Тепер реакція мала бути жорсткішою, ніж будь-коли раніше", — пояснив ізраїльський аналітик.

Плануючи напад, Тегеран, імовірно, також зважав на те, яким буде захист Ізраїлю та його партнерів. Спільно з Йорданією, Великою Британією, Францією і, насамперед, США, ізраїльські військові збили "99%" снарядів у повітрі, заявив у неділю представник армії Даніель Хагарі. Крім ізраїльських систем оборони Arrow і "Залізний купол", імовірно, використовували й засоби радіоелектронного придушення. Ізраїльські ЗМІ писали, що в обороні брала участь і Саудівська Аравія. А міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що тільки американські військові перехопили "десятки" ракет і безпілотників, випущених з Ірану, а також Іраку, Ємену та Сирії.

Водночас Іран хоче не допустити розростання конфлікту із залученням США. Місія Ірану при ООН закликала Вашингтон триматися якомога далі від конфлікту з Ізраїлем, а атаку назвали відповіддю "на агресію сіоністського режиму".

Вибір цілей також показує, що іранців більше турбував зовнішній ефект. Град безпілотників і ракет класу "земля-земля" спрямовувався не на населені пункти, а на цілі на периферії: Голанські висоти й авіабазу Неватім у пустелі Негев. Ці цілі стратегічно важливі, але далекі від Тель-Авіва і Хайфи.

Ізраїль може відкласти відповідь, щоб спочатку послабити тиск

На цьому тлі президент США Джо Байден, як повідомляється, поінформував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, що його країна не братиме участі в ізраїльській відповіді.

На думку Німрода Горена, засновника аналітичного центру "Мітвім" і дослідника Вашингтонського інституту Близького Сходу (MEI), напад Ірану з використанням такої великої кількості ракет і безпілотників "історичний і змінює правила гри". Це показує, наскільки ослаблений Ізраїль після шести місяців війни в Секторі Гази. Саме тому Іран наважився піти на подібне.

Нагадаємо, що голова комітету з розвідки нижньої палати Конгресу Майк Тернер заявив, що законопроєкт про допомогу Києву затвердять наступного тижня за "переважної підтримки".

Також повідомлялося, що нові дрони Ram II прокладають шлях українським бомбардувальникам, пілотам яких не терпиться атакувати ЗС РФ.