Командование увольняет командиров ВС РФ, которые не могут вернуть позиции в Работино, — ISW

Минобороны России заменяет офицеров в надежде, что новое руководство будет контролировать захват большей территории вокруг Работино и Крынок.

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В ВС РФ начали "лететь головы" офицеров, которые командовали наступлением ВС РФ на Работино в Запорожье. Все из-за того, что российские оккупанты не могут вернуть утраченные ранее позиции. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института отмечают, что командование РФ начало увольнять командиров подразделений общевойсковой армии и мотострелкового полка, которые действуют на юге Украины за неспособность вернуть территории утраченные во время украинского контрнаступления летом-осенью 2023 года.

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Здесь периодически проводят контратаки, с сентября 2023 года, подразделения 70-го мотострелкового полка ВС РФ, пытаясь отвоевать обратно территорию вокруг Работино.

"Минобороны России, вероятно, заменяет этих командиров в надежде, что новое руководство будет контролировать захват большей территории вокруг Работино и Крынок, что позволит МО России с определенной долей правдоподобия утверждать, что Россия свела на нет результаты украинского контрнаступления", — отмечают аналитики.

Напомним, что на одном из участков фронта на Запорожском направлении в районе Работино российский оккупант убегал от дрона-камикадзе украинских защитников, бегая кругами вокруг подбитого танка Leopard.

Ранее сообщалось, что по словам лейтенанта с позывным "Алекс", противник занял новые позиции в "серой зоне" возле села Вербового Запорожской области, однако продвижением это назвать нельзя.