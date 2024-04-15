Командування звільняє командирів ЗС РФ, які не можуть повернути позиції в Роботиному, — ISW

Міноборони Росії замінює офіцерів в надії, що нове керівництво буде контролювати захоплення більшої території навколо Роботиного і Кринок.

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В ЗС РФ почали "летіти голови" офіцерів, які командували наступом ЗС РФ на Роботине на Запоріжжі. Все через те, що російські окупанти не можуть повернути втрачені раніше позиції. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту зазначають, що командування РФ почало звільняти командирів підрозділів загальновійськової армії і мотострілецького полку, які діють на півдні України за нездатність повернути території втрачені під час українського контрнаступу влітку-восени 2023 року.

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Тут періодично проводять контратаки, з вересня 2023 року, підрозділи 70-го мотострілецького полку ЗС РФ, намагаючись відвоювати назад територію навколо Роботиного.

"Міноборони Росії, ймовірно, замінює цих командирів в надії, що нове керівництво буде контролювати захоплення більшої території навколо Роботиного і Кринок, що дозволить МО Росії з певною часткою правдоподібності стверджувати, що Росія звела нанівець результати українського контрнаступу", – зазначають аналітики.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку в районі Роботиного російський окупант втікав від дрона-камікадзе українських захисників, бігаючи колами навколо підбитого танка Leopard.

Раніше повідомлялося, що за словами лейтенанта з позивним "Алекс", противник зайняв нові позиції в "сірій зоні" біля села Вербове Запорізької області, однак просуванням це назвати не можна.