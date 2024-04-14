"Не можуть закріпитися": ЗС РФ можуть спробувати взяти в кільце Роботине, — боєць ЗСУ (карта)

За словами лейтенанта з позивним "Алекс", противник зайняв нові позиції в "сірій зоні" біля села Вербове Запорізької області, однак просуванням це назвати не можна. Тепер окупанти можуть готувати подальші дії.

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Російські окупанти намагаються тиснути на позиції українських захисників за всіма напрямками фронту, однак зараз варто звернути увагу на північно-західні околиці населеного пункту Вербове Запорізької області. Таку думку озвучив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер".

За його словами, за останні півтора місяця противник зміг зайняти нові позиції в цьому районі, однак просуванням це назвати складно. Це була так звана "сіра зона", поруч із якою не було бійців ЗСУ. Річ у тім, що всі опорні пункти розбила артилерія ЗС РФ.

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"Триматися там не було жодного сенсу і всі пі**рські просування за останній місяць — це нічні перебіжки малими групами на порожні позиції, контактів із застосуванням стрілецької зброї не було давненько", — пише лейтенант "Алекс".

Боєць ЗСУ закликав звернути увагу на дії ЗС РФ на Запорізькому напрямку Фото: DeepStateMAP Боєць ЗСУ закликав звернути увагу на дії ЗС РФ на Запорізькому напрямку Фото: DeepStateMAP

Тепер же, продовжує український військовослужбовець, російські окупанти почали більш активно там діяти. Вони облаштовують мінометні позиції, адже прийшло усвідомлення того, що населений пункт Роботине в Запорізькій області не зможуть узяти під свій контроль просто "в лоб".

"Тому що там не можуть закріпитися, а от обійти і взяти в кільце значно легше. Запорізький напрямок", — продовжив військовослужбовець ЗСУ "Алекс".

Боєць ЗСУ закликав звернути увагу на дії ЗС РФ на Запорізькому напрямку Фото: Скриншот

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