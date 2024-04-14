"Не могут закрепиться": ВС РФ могут попытаться взять в кольцо Работино, — боец ВСУ (карта)
По словам лейтенанта с позывным "Алекс", противник занял новые позиции в "серой зоне" возле села Вербовое Запорожской области, однако продвижением это назвать нельзя. Теперь оккупанты могут готовить последующие действия.
Российские оккупанты пытаются давить на позиции украинских защитников по всем направлениям фронта, однако сейчас стоит обратить внимание на северо-западные окраины населенного пункта Вербовое Запорожской области. Такое мнение озвучил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер".
По его словам, за последние полтора месяца противник смог занять новые позиции в этом районе, однако продвижением это назвать сложно. Это была так называемая "серая зона", рядом с которой не было бойцов ВСУ. Дело в том, что все опорные пункты разбила артиллерия ВС РФ.Важно
"Держаться там не было никакого смысла и все пи**рские продвижения за последний месяц — это ночные перебежки малыми группами на пустые позиции, контактов с применением стрелкового оружия не было давненько", — пишет лейтенант "Алекс".
Теперь же, продолжает украинский военнослужащий, российские оккупанты начали более активно там действовать. Они обустраивают минометные позиции, ведь пришло осознание того, что населенный пункт Работино в Запорожской области не смогут взять под свой контроль прямо "в лоб".
"Потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо значительно легче. Запорожское направление", — продолжил военнослужащий ВСУ "Алекс".
Напомним, 13 апреля сообщалось, что ВС РФ могут готовить наступление с пяти сторон. По сообщению журналистов, Владимир Путин стал смелее после переизбрания на выборах в марте. Поэтому он может планировать широкомасштабные наступательные операции.