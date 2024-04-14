"Не могут закрепиться": ВС РФ могут попытаться взять в кольцо Работино, — боец ВСУ (карта)

По словам лейтенанта с позывным "Алекс", противник занял новые позиции в "серой зоне" возле села Вербовое Запорожской области, однако продвижением это назвать нельзя. Теперь оккупанты могут готовить последующие действия.

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Российские оккупанты пытаются давить на позиции украинских защитников по всем направлениям фронта, однако сейчас стоит обратить внимание на северо-западные окраины населенного пункта Вербовое Запорожской области. Такое мнение озвучил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер".

По его словам, за последние полтора месяца противник смог занять новые позиции в этом районе, однако продвижением это назвать сложно. Это была так называемая "серая зона", рядом с которой не было бойцов ВСУ. Дело в том, что все опорные пункты разбила артиллерия ВС РФ.

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"Держаться там не было никакого смысла и все пи**рские продвижения за последний месяц — это ночные перебежки малыми группами на пустые позиции, контактов с применением стрелкового оружия не было давненько", — пишет лейтенант "Алекс".

Боец ВСУ призвал обратить внимание на действия ВС РФ на Запорожском направлении Фото: DeepStateMAP Боец ВСУ призвал обратить внимание на действия ВС РФ на Запорожском направлении Фото: DeepStateMAP

Теперь же, продолжает украинский военнослужащий, российские оккупанты начали более активно там действовать. Они обустраивают минометные позиции, ведь пришло осознание того, что населенный пункт Работино в Запорожской области не смогут взять под свой контроль прямо "в лоб".

"Потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо значительно легче. Запорожское направление", — продолжил военнослужащий ВСУ "Алекс".

Боец ВСУ призвал обратить внимание на действия ВС РФ на Запорожском направлении Фото: Скриншот

Напомним, 13 апреля сообщалось, что ВС РФ могут готовить наступление с пяти сторон. По сообщению журналистов, Владимир Путин стал смелее после переизбрания на выборах в марте. Поэтому он может планировать широкомасштабные наступательные операции.