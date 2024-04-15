"Соотношение артиллерии и РСЗО — 1 к 6": офицер ВСУ назвал преимущества РФ над Украиной (видео)

Российские войска наносят удары по украинским позициям модернизированными авиабомбами и имеют преимущество в разведывательных дронах.

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Россия имеет определенные преимущества над Украиной на фронте, в частности это касается соотношения артиллерии и систем реактивного огня — "1 к 6 или 7". Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в интервью "Донбасс реалии" рассказал подробности.

Войска РФ имеют полное преимущество в воздухе и наносят удары, в частности, модернизированными авиабомбами. У российских оккупантов есть преимущество в разведывательных дронах.

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"На один выстрел наш противник может ответить 6-7 раз", — заявил командир батальона ударных БпАК.

В Силах обороны количество FPV-дронов, как отметил Федоренко, заметно выросло благодаря волонтерам и государственным программам. По его словам, если в ноябре в РФ их было в 5 раз больше, то сейчас соотношение составляет в разы меньше.

"Если говорить о ночных "бомберы", здесь Украина абсолютно впереди, у противника этих средств нет", — добавил Федоренко.

Он добавил, что у Украины меньше боеприпасов и других технических средств. Украинским войскам удается сдерживать нашествие врага, который превосходит в разы. Благодаря профессионализму украинских военных удается сдерживать наступления захватчиков.

Наступление РФ на Часов Яр — данные ISW

Российские войска добились подтвержденного продвижения на восток от Часового Яра и не останавливают наступление. По информации аналитиков ISW, войска РФ продвигались на северо-восток от микрорайона "Канал" (крайняя восточная точка Часового Яра) и вдоль ветрозащитной полосы на юго-восток от города.

Подразделения РФ могли продвинуться на север от Ивановского, но в ISW не нашли визуальных подтверждений. Бои шли в районе "Нового" микрорайона города; возле Богдановки; в районе Андреевки, Клещиевки, Нью-Йорка и Опытного Представители ВСУ сообщили, что войска РФ штурмуют Часов Яр и прилегающие районы небольшими группами практически круглосуточно и что Бахмутское и Авдеевское направления — самые активные участки фронта.

Напомним, 15 апреля в Украине заявили, что российские оккупанты изменили тактику обстрелов городов. Почти все усилия по восстановлению и ремонту в течение года были уничтожены за несколько дней.