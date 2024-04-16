Осетрина, крупа саго и 50 кг базилика: СМИ пишут о новых нарушениях с закупками продуктов для ВСУ

По словам журналистов, поставки в части срывались, иногда пропуск оформляли несколько часов или же мясо проверяли в условиях жары. Крупы иногда не принимали из-за того, что у водителя не было специальной шапочки.

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Госоператор тылового обеспечения за последние две недели сменил двух поставщиков продовольствия для Сил обороны Украины. После того, как прежние поставщики дважды сорвали торги на Prozorro, пришлось заключать прямые соглашения. Об этом пишет "Цензор.НЕТ".

Пяти компаниям было необходимо обеспечить 13 секторов. Среди прочих, "Буський консервний завод", ООО "Твій хліб", "Черкаський м’ясокомбінат", "Фуд гранд" и "Юг прод торг".

Цена за комплект была в пределах 104 –119 грн, что сопоставимо с недавними торгами на Prozorro.

На ряд продуктов цены были снижены по сравнению с предыдущими соглашениями:

свинина, мороженая лопатка без кости — на 17% дешевле; свинина, бедро замороженное — 31%;

мороженное куриное филе — 27%;

гречневая крупа — 51%;

свинина, корейка без кости — 25%.

Некоторые из компаний уже сотрудничали с Минобороны в качестве подрядчиков и должны были начать поставки с 1 апреля. Но уже с первых дней появились жалобы. Ряд поставщиков не справился с поставками. В соцсетях сообщалось, что части могут остаться вообще без продуктов.

Положение по состоянию на 6 апреля:

"Буський консервний завод" поставил свыше 90%;

"Юг Прод Торг" — свыше 90%;

"Фуд Гранд" — свыше 90%;

"Твій хліб" — 50%;

"Черкаський мʼясокомбінат" (ЧМК) — 25%.

Некоторые поставщики стали развозить продукты по принципу доставки к ритейлерам — 20-тонным грузовиками. В итоге, когда возникали заминки, срывались поставки в другие части. (Иногда пропуск в часть оформляли несколько часов или же мясо несколько часов проверяли в условиях жары).

Но менее габаритный транспорт доставлял продовольствие своевременно.

Помимо случаев, когда мясо осматривали под палящим солнцем, крупы иногда не принимали из-за того, что у водителя не было специальной шапочки.

Примечательна и история, когда начпрод не принял товар 2 апреля, потому что заказал его на 5-е число. Товар "Черкасского мясокомбината" в одной из частей отказались принять из-за размера паллеты, на которой он лежал.

По состоянию на 1 апреля ДОТ своевременно не передали заявки от 491 воинской части. По состоянию на 3 апреля своевременно не подали 237 заявок.

Ко всему прочему, отмечают журналисты, неизвестными лицами ЦУПЗ КСЛ было предоставлено указание безотлагательно составлять акты нарушений при "малейших замечаниях к товарам и ежедневно докладывать об этом ЦУПЗ КСЛ ВСУ".

По итогам аудита в предыдущий год начпроды не составляли акты в 45% случаях нарушений со стороны поставщиков. По данным внутреннего аудита, 98% нарушений сроков и объемов поставок продовольствия в 2023 году сопряжены с нарушениями сроков подачи заявок со стороны воинских частей.

Другими словами, начпроды поздно заказывали, и Минобороны не могло обжаловать несвоевременную поставку или поставку другого вместо заказанного. Поскольку в этом была вина самих военных.

По словам авторов материала, есть подозрение, что некоторые начпроды пытались намеренно дискредитировать работу ДОТ.

Ведь из-за принципа дотчейн, когда заявки от части должны теперь поступать ДОТ, а уже от него поставщикам, разрывается коррупционная цепочка, существовавшая на местах и кормившая многих непорядочных граждан.

Крупа саго и базилик

В качестве еще одного признака, указывающего на заговор в отношении ДОТ, служит и то, что заказывали части.

Среди прочего заказывалось:

820 кг сома охлажденного (предельная цена 120 грн/кг);

496 кг крупы саго (предельная цена 150 грн/кг);

140 кг телятины, лопатка замороженная без кости (260 грн/кг);

348 кг телятины, задняя часть замороженная без кости (215 грн/кг);

765 кг осетра (300 грн/кг);

10 кг семян льна (240 грн/кг);

50 кг базилика (450 грн/кг).

Для сравнения, гречневая крупа в каталоге идет по 23,50 грн, а перловая — по 10,80 грн, нешлифованный рис – 45 грн.

Крупа саго — крупа из крахмала, который получают из сердцевины ствола саговой и других пальм, а также искусственная крупа из картофельного или кукурузного крахмала. Преимущество — нет глютена.

Сырокопченая колбаса высшего сорта оценена в каталоге по предельной цене 473 грн. По словам журналистов, можно подсчитать, сколько колбасы военнослужащие получили бы вместо базилика.

Армию кормили конфискатом из Беларуси

Год назад на совещании в Минобороны по просьбе Минэкономики обсуждалось сокращение продовольственного каталога. В итоге составили список из 24 позиций: крупа саго, семена льна, охлажденные индюшатина и телятина.

Представители Минобороны срединного звена протестовали против сокращения на предыдущих совещаниях. Там же выяснилось, что телятину не заказывали потому, что армию в течение года кормили тоннами конфиската из Беларуси.

"Спустя год некоторые начпроды воспользовались списком того, что никогда не заказывалось, чтобы потролить ДОТ и новых поставщиков", — пишут журналисты.

Для сравнения, стандартный список для заказа:

Стандартный список для заказа

Стандартный список для заказа

Больше всего такой троллинг применялся в отношении "Черкасского мясокомбината". У компании были заполнены склады, то есть поставки планировались, но не справилась с логистикой.

К тому же, еще до того, как ДОТ решил отказаться от этого поставщика, в отдельные части поступили письма компании "Продрезерв", в которых сообщалось, что скоро поставки возобновят.

Письмо компании "Продрезерв"

По данным источников журналистов, после визита в несколько кабинетов в Киеве 3 апреля, где якобы сообщили о визитах ГБР, связь с руководством "Черкасского мясокомбината" пропала. Поэтому ДОТ пришлось разорвать соглашение.

4 апреля заключили договор с "Контрактом Продрезерв 5", которому досталось несколько "удивительных пунктов".

Спустя время расторгли еще ряд договоров с компанией "Твой хлеб". Ему на смену пришла ровенская "Аделин".

По итогом первых двух недель поставок по новым правилам выяснилось, что дотчейн — не панацея в борьбе с недобросовестными начпродами.

"Чтобы избежать спекуляций с заказом продуктов из каталога, ДОТ и Минобороны не остается ничего другого, как утвердить несколько десятков меню, чтобы начпрод выбирал себе определенный завтрак и обед, а ДОТ уже считал количество необходимых продуктов, — отмечают авторы публикации. — Это единственный способ отучить некоторых людей заказывать крупу саго и базилик, которые вряд ли необходимы для питания армии".

Напомним, что 16 апреля сообщалось о нарушениях в Минобороны на 10 млрд грн. Служба аудита проверяла выплаты дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, закупки продовольствия для армии и управление госпредприятиями.

Также сообщалось, что коррупционный оборот в Минобороны оценивается в 50 миллиардов. СМИ раскрыли теневые механизмы.