"Земля очищается": разведчики лишили РФ транспорта и склада БК на Запорожье (видео)

Только за двое суток бойцы "Кабул 9" ликвидировали девять единиц военного транспорта. Среди них — "УАЗы", "Камазы" и пикап с турелью.

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Украинские разведчики показали, как уничтожили российский транспорт и склад БК. Видео 18 апреля опубликовала пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

В ГУР объяснили, что на кадрах — работа спецподразделения "Кабул 9". Только за двое суток на Запорожском направлении разведчикам удалось обнаружить и уничтожить девять единиц военного транспорта и полевой склад боеприпасов ВС РФ.

"Горят "УАЗы" и "Камазы", пикап с турелью, бензовоз — украинская земля очищается от российского железа", — подчеркнула пресс-служба.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов предупредил, что ВС РФ будут пытаться захватить как можно больше населенных пунктов до инаугурации президента после выборов в США. Он раскрыл регионы, в которых будет сосредоточено летнее наступление врага.

Ночью на 18 апреля в России раздавались взрывы, работала ПВО и вспыхнул пожар. В Минобороны РФ обвинили Украину в комбинированной атаке, только на подлете к Белгороду якобы было сбито 21 средство поражения.

Также ночью в DeepState сообщили, что ВС РФ удалось продвинуться в Донецкой и Харьковской областях. В частности, оккупационные войска прошли дальше в районе Новокалиново и Ивановки. На Авдеевском направлении за сутки Силы обороны отбили 19 вражеских атак.