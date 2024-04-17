"Проводим такие операции": Буданов признал, что ГУР воюет в Африке

Украинские спецназовцы организовывают мероприятия, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не исключил, что часть бойцов структуры воюет в Африке против наемников ополчения ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Washington Post.

Он всегда ищет новые способы нанести неприятности президенту РФ Владимиру Путину и его войскам. Его спросили относительно слухов, что часть его ГУРовцев воюет в Африке против наемников российских ЧВК.

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"Мы проводим такие операции, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно. Почему Африка должна быть исключением?", — сказал он.

Судан — причастность Украины к событиям в Африке

В сентябре 2023 года в репортаже журналистов CNN показали кадры боевых действий в Судане. В частности, в определенный момент зрители увидели кадры, которые были сняты FPV-дроном за мгновение до удара по цели. Похожие видео регулярно публикуют в украинских соцсетях. Американские журналисты заявляли, что это является доказательством причастности Украины к событиям в Африке.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал публикации западных СМИ, в которых утверждали о якобы действиях украинских разведчиков. По его словам, он не может ни опровергнуть, ни подтвердить подобные видео. Однако подчеркнул, что Украина будет действовать везде, где попытается вредить РФ.

Напомним, 16 апреля аналитик ISW заявили, что "вагнеровцев" из Африки готовятся перебросить в Белгородскую область. Усилия ЧВК по вербовке персонала для своей деятельности в Африке на самом деле направлены на комплектацию подразделений для дальнейшей отправки в Белгородскую область, считают аналитики Института изучения войны.