"Проводимо такі операції": Буданов визнав, що ГУР воює в Африці

Українські спецпризначенці організовують заходи, спрямовані на зниження російського військового потенціалу, скрізь, де це можливо.

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не виключив, що частина бійців структури воює в Африці проти найманців ополчення ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Washington Post.

Він завжди шукає нові способи завдати неприємностей президенту РФ Володимиру Путіну та його військам. Його запитали щодо чуток, що частина його ГУРівців воює в Африці проти найманців російських ПВК.

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"Ми проводимо такі операції, спрямовані на зниження російського військового потенціалу, скрізь, де це можливо. Чому Африка має бути винятком?" — сказав він.

Судан — причетність України до подій в Африці

У вересні 2023 року у репортажі журналістів CNN показали кадри бойових дій у Судані. Зокрема, у певний момент глядачі побачили кадри, які були зняті FPV-дроном за мить до удару по цілі. Схожі відео регулярно публікують в українських соцмережах. Американські журналісти заявляли, що це є доказом причетності України до подій в Африці.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов прокоментував публікації західних ЗМІ, в яких стверджували про начебто дії українських розвідників. За його словами, він не може ні спростувати, ні підтвердити подібні відео. Однак наголосив, що Україна буде діяти всюди, де спробує шкодити РФ.

Нагадаємо, 16 квітня аналітик ISW заявили, що "вагнерівців" з Африки готуються перекинути до Бєлгородської області. Зусилля ПВК з вербування персоналу для своєї діяльності в Африці насправді спрямовані на комплектацію підрозділів для подальшого відправлення в Бєлгородську область, вважають аналітики Інституту вивчення війни.