"Земля очищається": розвідники позбавили РФ транспорту та складу БК на Запоріжжі (відео)

Лише за дві доби бійці "Кабул 9" ліквідували дев’ять одиниць військового транспорту. Серед них — "УАЗи", "Камази" і пікап з туреллю.

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Українські розвідники показали, як знищили російський транспорт і склад БК. Відео 18 квітня опублікувала пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

У ГУР пояснили, що на кадрах — робота спецпідрозділу "Кабул 9". Лише за дві доби на Запорізькому напрямі розвідникам вдалося виявити й знищити дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів ЗС РФ.

"Горять "УАЗи" і "Камази", пікап з туреллю, бензовоз ― українська земля очищається від російського заліза", — підкреслила пресслужба.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов попередив, що ЗС РФ намагатимуться захопити якомога більше населених пунктів до інавгурації президента після виборів у США. Він розкрив регіони, в яких буде зосереджений літній наступ ворога.

Вночі на 18 квітня у Росії лунали вибухи, працювала ППО та спалахнула пожежа. У Міноборони РФ звинуватили Україну у комбінованій атаці, лише на підльоті до Бєлгорода нібито був збитий 21 засіб ураження.

Також вночі у DeepState повідомили, що ЗС РФ вдалося просунутись у Донецькій та Харківській областях. Зокрема, окупаційні війська пройшли далі в районі Новокалинового та Іванівки. На Авдіївському напрямі за добу Сили оборони відбили 19 ворожих атак.