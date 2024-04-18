В Воздушных силах ВСУ пояснили, почему вражеские дроны Shahed летали 6 часов над Украиной

Спикер ВСУ майор Илья Евлаш пояснил, что российские беспилотники достаточно маневренные и способны задерживаются на некоторых местах, используя сложную географию страны.

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В Воздушных силах ВСУ прокомментировали длительное нахождение российских беспилотников типа Shahed-131/136 в воздушном пространстве Украины. Как рассказал спикер ВС майор Илья Евлаш в эфире телемарафона 18 апреля, дроны умеют использовать сложные географические участки и задерживаться там на некоторое время.

По словам представителя воздушных сил, российские беспилотники достаточно маневренные и способны использовать сложную географию страны.

"Даже несмотря на то, что скорость их незначительная, они, используя сложные участки местности, устья, русла рек, иногда даже задерживаются на некоторых местах. Как мы сегодня видели, на границе областей, а именно Днепропетровской и Полтавской, дрон несколько часов просто завис над водоемом, кружил. Достаточно сложно добраться до таких участков", — пояснил Евлаш.

Спикер отметил, что несмотря на это Силам обороны все же удалось сбить вражеские БПЛА, и в целом ситуация вполне контролируемая. Украинские защитники, добавил он, отслеживают места пусков аппаратов противника и их подходы к воздушному пространству Украины, после чего принимаются все необходимые меры.

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Также Евлаш сообщил, что к сожалению Силы обороны испытывают определенный дефицит в системах ПВО, и в частности, в плане ракет-перехватчиков для зенитных комплексов, которые эффективно противодействуют крылатым ракетам.

"Это требует дополнительных ресурсов, дополнительного оборудования, в том числе для мобильных огневых групп, которые могли бы в темное время суток определять, где эти дроны находятся и эффективно их поражать", — подчеркнул спикер ВСУ.

Напомним, командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил об атаке противника беспилотниками типа Shahed-131/136. По его словам, украинским защитникам удалось сбить 13 вражеских БПЛА.