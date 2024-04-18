"Уже через несколько недель": Украина получит еще одну батарею Iris-T SLM

На вооружении украинской армии уже есть 3 ЗРК Iris-T, скоро Diehl Defence передаст Украине еще один комплекс.

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В Украину прибыл министр экономики Роберт Хабек вместе с руководителем оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух. Последний анонсировал поставки зенитно-ракетного комплекса Iris-T. Об этом сообщает Bild.

Министр экономики заявляет, что его визит должен продемонстрировать, что Германия стоит на стороне Украины и будет делать это столько, сколько необходимо. По словам Рауха, Украина уже имеет на вооружении три ЗРК Iris-T, скоро ВСУ получат еще одну батарею.

"Три наши системы уже находятся в Украине и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель", — заявил руководитель Diehl Defence.

Отмечается, что в плане Хабека есть встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром экономики Юлией Свиреднко и министром энергетики Германом Галущенко. После этого вице-канцлер отправится в молдавскую столицу, где у него пройдет встреча с премьер-министром Дорином Речаном. Агрессия России имеет мощное влияние на Молдову, поэтому Германия поддерживает страну, чтобы пресечь попытки дестабилизации.

Украинская армия получит ЗРК Iris-T SLM — это комплекс среднего радиуса действия. Радиус действия составляет 40 км и на высоте до 25 км. Один зенитно-ракетный комплекс состоит из:

центра управления;

пусковых установок;

радиолокационной станции.

Напомним, 23 февраля в Германии показали перспективный комплекс Iris-T SLX с радиусом действия до 80 км.

31 января в РФ заявили об уничтожении IRIS-T под Харьковом, но цель оказалась макетом.