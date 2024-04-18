"Вже за кілька тижнів": Україна отримає ще одну батарею Iris-T SLM
На озброєнні української армії вже є 3 ЗРК Iris-T, скоро Diehl Defence передасть Україні ще один комплекс.
В Україну прибув міністр економіки Роберт Хабек разом з керівником оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух. Останній анонсував постачання зенітно-ракетного комплексу Iris-T. Про це повідомляє Bild.
Міністр економіки заявляє, що його візит має продемонструвати, що Німеччина стоїть на боці України і буде робити це стільки, скільки необхідно. За словами Рауха, Україна вже має на озброєнні три ЗРК Iris-T, скоро ЗСУ отримають ще одну батарею.
"Три наші системи вже знаходяться в Україні і ще більше буде поставлено в цьому році. Наступна — всього за кілька тижнів", — заявив керівник Diehl Defence.
Зазначається, що в плані Хабека є зустріч з президентом Володимиром Зеленським, міністеркою економіки Юлією Свіреднко та міністром енергетики Германом Галущенком. Після цього віцеканцлер відправиться в молдовську столицю, де у нього пройде зустріч з премʼєр-міністром Дорином Речаном. Агресія Росії має потужний вплив на Молдову, тому Німеччина підтримує країну, щоб присікти спроби дестабілізації.
Українська армія отримає ЗРК Iris-T SLM — це комплекс середнього радіуса дії. Радіус дії складає 40 км і на висоті до 25 км. Один зенітно-ракетний комплекс складається з:
- центу управління;
- пускових установок;
- радіолокаційної станції.
Нагадаємо, 23 лютого в Німеччині показали перспективний комплекс Iris-T SLX з радіусом дії до 80 км.
31 січня у РФ заявили про знищення IRIS-T під Харковом, але ціль виявилася макетом.