"Вже за кілька тижнів": Україна отримає ще одну батарею Iris-T SLM

На озброєнні української армії вже є 3 ЗРК Iris-T, скоро Diehl Defence передасть Україні ще один комплекс.

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В Україну прибув міністр економіки Роберт Хабек разом з керівником оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух. Останній анонсував постачання зенітно-ракетного комплексу Iris-T. Про це повідомляє Bild.

Міністр економіки заявляє, що його візит має продемонструвати, що Німеччина стоїть на боці України і буде робити це стільки, скільки необхідно. За словами Рауха, Україна вже має на озброєнні три ЗРК Iris-T, скоро ЗСУ отримають ще одну батарею.

"Три наші системи вже знаходяться в Україні і ще більше буде поставлено в цьому році. Наступна — всього за кілька тижнів", — заявив керівник Diehl Defence.

Зазначається, що в плані Хабека є зустріч з президентом Володимиром Зеленським, міністеркою економіки Юлією Свіреднко та міністром енергетики Германом Галущенком. Після цього віцеканцлер відправиться в молдовську столицю, де у нього пройде зустріч з премʼєр-міністром Дорином Речаном. Агресія Росії має потужний вплив на Молдову, тому Німеччина підтримує країну, щоб присікти спроби дестабілізації.

Українська армія отримає ЗРК Iris-T SLM — це комплекс середнього радіуса дії. Радіус дії складає 40 км і на висоті до 25 км. Один зенітно-ракетний комплекс складається з:

центу управління;

пускових установок;

радіолокаційної станції.

Нагадаємо, 23 лютого в Німеччині показали перспективний комплекс Iris-T SLX з радіусом дії до 80 км.

31 січня у РФ заявили про знищення IRIS-T під Харковом, але ціль виявилася макетом.