В Німеччині показали перспективний ЗРК IRIS-T SLX: які можливості отримає комплекс

Перспективний комплекс зможе збивати цілі на ще більшій відстані і висоті. Також екіпажу знадобиться менше часу для опанування ЗРК.

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Німецький виробник Diehl Defense показав рендер перспективного зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLX з дальністю до 80 км. Про це повідомляє пресслужба компанії в Х (раніше Твіттер).

Комплекс протиповітряної оборони має кілька версій:

IRIS-T SLS з радіусом дії до 12 км і на висоті до 8 км;

IRIS-T SLM з радіусом до 40 км і на висоті до 20 км;

IRIS-T SLX з радіусом дії до 80 км і на висоті до 30 км.

Diehl Defense має три типи ЗРК

Розробник Diehl Defense показав обриси перспективного ЗРК IRIS-T SLX. Відомо, що розробка ЗРК розпочалася у 2022 році. В розробці потужнішого протиповітряного комплексу бере участь також HENDSOLDT і Airbus. Вони мають розширити можливості SLX.

Основні можливості IRIS-T SLX

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Серед особливостей розробки називається можливість працювати по повітряних цілях на 360 градусів огляду, а просунута електроніка має знизити рівень вимог до кваліфікації команди обслуговування ЗРК й спростити процес опанування IRIS-T SLX. Розробники декларують, що комплекс ППО буде високий рівень захисту від РЕБ і інших перешкод, а також буде ефективним проти одразу кількох цілей. Наразі невідомо, коли почнеться виробництво комплексу, і які зенітні ракети матимуть радіус 80 км.

Нагадаємо, 31 січня у РФ заявили про знищення IRIS-T під Харковом, але це виявилось макетом.

9 січня FFG анонсувала будівництво в Україні заводу для ремонту IRIS-T і Leopard.