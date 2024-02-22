США не мають довгострокового плану ремонту переданої в Україну зброї, — Пентагон

За даними Міноборони США, у ЗСУ передали запчастин на бронетехніку до кінця 2024 фінансового року. Але ЗРК Patriot буде важко замінити чи відремонтувати.

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США в межах військової допомоги передали Україні різноманітне озброєння від бойових машин до ЗРК Patriot. Проте проблема полягає в тому, що в Пентагоні немає довгострокового плану щодо підтримки озброєння. Про це повідомляє Defense One.

Згідно зі звітом Міноборони США, українським військовим допомагають із ремонтом на місцях, але наразі немає плану зі складніших відновлювальних робіт на рівні заводу. Польській підрозділ США з технічного обслуговування української техніки не має змоги виконати ремонт, наприклад, ЗРК Patriot. Генеральний інспектор рекомендував Європейському командуванню США визначити засоби та вимоги для організації ремонту на рівні підприємства.

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У виданні зазначають, що нездатність Пентагону підтримувати Patriot збільшує ризики того, що Україна не зможе захистити себе від РФ. Американський протиракетний комплекс виявився дуже ефективним проти російських ракет, однак ракети в Росії не закінчуються. Аналітики RUSI вважають, що Росія збільшила виробництво ракет і має близько 200 балістичних ракет "Іскандер".

Також США буде дуже важко замінити системи Patriot, передані в ЗСУ. Комплекс має великий попит в усьому світі. Схожа проблема є з іншими машинами:

186 БМП Bradley;

189 БТР Stryker;

31 танк Abrams.

Пакету запчастин вистачить до кінця 2024 фінансового року. В обох випадках причиною відсутності довгострокового плану підтримки є те, що США не передбачили гроші на ці цілі.

Нагадаємо, 21 лютого в ГУР заявили, що РФ вздовж кордону з Україною розгорнула 46 пускових "іскандерів".

14 лютого ЗМІ писали, що "Циркон" може виявитися не гіперзвуковою ракетою, бо ймовірно, її могли збити.