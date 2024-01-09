Не втрачатимуть час та гроші: FFG будує в Україні завод для ремонту Leopard та IRIS-T (фото)

Представник Бундестагу відвідав завод, який будується в одному з західних регіонів країни. Опублікував фото і запевнив, що німецькі гроші витрачаються розумно.

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Німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaf (FFG) почала будувати завод, який буде займатись ремонтом військової техніки, яку Сили оборони України отримали від Бундесверу та урядів інших країн-партнерів по коаліції "Рамштайн". Завод дасть можливість економити час і гроші й не відправляти зброю на закордонний ремонт. Про рішення FFG розповів депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (FDP) Маркус Фабер (Marcus Faber) у дописі у соцмережі X (раніше — Twitter).

Фабер повідомив, що завод FFG зведуть на заході України — посадовець не назвав населений пункт, де триває будівництво. Завод стане ремонтним центром для відновлення пошкодженої у боях техніки. Зокрема, туди надсилатимуть побиті танки Leopard 1, бронемашини WiSENT 1 MC (може використовуватись для розмінування та евакуації), бронемашини для евакуації танків Pionierpanzer 2A1 Dachs та пускові установки для комплексу ППО IRIS-T SLS.

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Німецький політик зауважив, що будівництво заводу має кілька переваг. По-перше, не будуть втрачатись час та гроші на транспортування танків на ремонт. По-друге, прямо в Україні будуть навчатись механіки для обслуговування бронемашин.

"Це означає величезне підвищення ефективності, оскільки дорогі та трудомісткі перевезення за кордон у майбутньому більше не будуть потрібні, а збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці", — написав він.

У дописі Фабера опубліковано світлину, зроблену посеред ремонтного центру в Україні. Предмети навколо заблюрені, тому не зрозуміло, які предмети є навколо і на якому етапі будівництво.

Маркус Фабер - на заводі в Україні Фото: Twitter

Політик також наголосив, що задоволений тим, як витрачаються німецькі гроші.

"Візит на місце також показує, що німецькі податкові гроші використовуються розумно і що вартість нашої військової допомоги зберігається", — ідеться у дописі Маркуса Фабера.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, завдяки західним партнерам Україна отримала кілька десятків танків Leopard різних типів — їх надала Німеччина та низка інших країн ЄС. Крім того, Бундестаг щомісяця повідомляє про виділення нових пакетів допомоги: ледь не в кожному з них є інформація про надання машин для розмінування та евакуації. Також інформували про надання комплексів ППО IRIS-T.

Тим часом ЗС РФ відновила масовані обстріли України, при цьому ворог цілить не лише у об'єкти інфраструктури, а й по промислових підприємствах. Наприклад, під час удару 2 січня російська ракета пошкодила завод під Києвом, який випускав для ЗСУ військову форму. Крім того, внаслідок удару 2 січня стались пошкодження у Солом'янському районі, де загинуло більш як 30 осіб.

Нагадуємо, під час російського обстрілу в ніч на 8 січня у Хмельницькій області пролунали шість вибухів. Після цього у обласному центрі було знеструмлено вулиці у західному передмісті, також попереджали про відключення біля аеродрому в Старокостянтинові.