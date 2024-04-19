"Действительно знаковая операция": в ГУР рассказали, что охотились на 2 самолета Ту-22М3 РФ (видео)

Один из самолетов ВС РФ, который тоже намеревались сбить Воздушные силы в сотрудничестве с ГУР, сбежал. Он не успел выпустить по Украине заготовленные ракеты, сообщил Андрей Юсов.

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Украина могла сбить 2 вражеских самолета стратегической авиации, но тот, что летел вторым, сбежал после "неприятности" с первым. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, расстояние сбивания было около 300 километров от границы Украины и "это действительно знаковая операция".

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Украина впервые сбила Ту-22М3 в воздухе: что известно о бомбардировщике РФ

"Наверное, то уже когда Путин будет комментировать, что произошло с его стратегическим бомбардировщиком, то он скажет "он упал". Мы можем констатировать — да, мы успешно провели операцию ГУР во взаимодействии с Воздушными силами, и это — результативная операция. Впервые во время выполнения боевой задачи в воздухе во время полномасштабного вторжения уничтожен самолет стратегической авиации. Другой самолет, который шел за ним, вынужден был развернуться, и это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине", — сказал Юсов.

Он добавил, что уничтожение самолета-бомбардировщика — своеобразный повтор операции по уничтожению А50 с проведенной работой над ошибками.

"На этот раз речь идет о расстоянии более 300 км от украинской границы. Это — действительно знаковая операция", — сказал Юсов.

Уничтожение самолета Ту-22М3: что известно

19 апреля в России в Ставропольском крае на землю во время полета упал самолет ВВС России Ту-22М3. В Минобороны РФ сообщили, что самолет упал из-за технической неисправности.

В ГУР сообщили, что Украина впервые уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в воздухе. Для этого использовали ЗРК С-200.

В результате падения бомбардировщика Ту-22М3 с ЗРК С-200 погиб один из пилотов. Двух других доставили в больницу. Еще одного ищут.