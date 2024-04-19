Украина впервые сбила Ту-22М3 в воздухе: что известно о бомбардировщике РФ

Ту-22М3 — это стратегический бомбардировщик, который может нести до трех крылатых ракет Х-22. За время войны Украина уже уничтожала или повреждала 4 таких самолета, но на земле.

Related video

Воздушные силы Украины провели спецоперацию с Главным управлением разведки Минобороны. В результате впервые уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в воздухе. Фокус собрал, что известно о самолете, и какие ракеты он несет.

Утром 19 апреля российские Воздушно-космические силы снова атаковали Украину ракетами. Для этого РФ запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95. По данным мониторинговых каналов, в небе было 2-3 Ту-22М3. Однако один из них был подбит в воздухе.

Что известно о Ту-22М3

Ту-22М3 — это советский сверхзвуковой ракетоноситель-бомбардировщик. Первый полет самолета состоялся в августе 1969 года. За годы производства было изготовлено сотни таких бомбардировщиков. Сейчас в РФ не производят Ту-22М3, поэтому потеря самолета является непоправимой. На авиационном Казанском заводе могут только модернизировать Ту-22 до уровня Ту-22М3М.

Именно Ту-22М3 является носителем противокорабельных крылатых ракет Х-22, которые Воздушные силы до этого момента не могли сбивать. Х-22 является сверхзвуковой скоростной ракетой, которую в СССР создавали против авианосцев. Ее масса боевой части составляет 900 кг. На борту бомбардировщика может быть до трех Х-22/Х-32. Также он может нести неуправляемые авиабомбы типа ФАБ.

Ракета Х-22 была целью, которую ВС не могли сбивать

Оккупанты неоднократно применяли Ту-22М3 для нанесения ракетных ударов по Украине. Известно, что за время полномасштабной войны Украина уничтожила два и повредила еще два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. По данным ГУР от конца августа 2023 года, на вооружении оккупантов есть около 27 исправных Ту-22М3.

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснял Фокусу, что за время производства Ту-22 было много серий. Поэтому врагу сложно держать их все в воздухе.

"Ту-22 прошел несколько этапов модернизации с советских времен — Ту-22М, Ту-22М0, Ту-22М1, Ту-22М2, М3 и даже М4. Они происходили с 1960-х годов до развала СССР. Менялись двигатели, воздухозаборники, были изменения по агрегатам управления и так далее, каждый раз был почти новый самолет", — объяснял Фокусу Анатолий Храпчинский.

Напомним, 19 апреля командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук раскрыл детали сбития Ту-22М3.

Ранее Фокус разбирался, для чего в РФ показали производство авиабомб ФАБ-3000. Носителем которых является Ту-22М3.