Україна вперше збила Ту-22М3 в повітрі: що відомо про бомбардувальник РФ

Ту-22М3 — це стратегічний бомбардувальник, який може нести до трьох крилатих ракет Х-22. За час війни Україна вже знищувала або пошкоджувала 4 таких літаки, але на землі.

Related video

Повітряні сили України провели спецоперацію з Головним управлінням розвідки Міноборони. В результаті вперше знищено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 в повітрі. Фокус зібрав, що відомо про літак, та які ракети він несе.

Вранці 19 квітня російські Повітряно-космічні сили знову атакували Україну ракетами. Для цього РФ запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95. За даними моніторингових каналів, в небі було 2–3 Ту-22М3. Проте один з них був підбитим у повітрі.

Що відомо про Ту-22М3

Ту-22М3 — це радянський понадзвуковий ракетоносій-бомбардувальник. Перший політ літака відбувся у серпні 1969 року. За роки виробництва було виготовлено сотні таких бомбардувальників. Наразі у РФ не виготовляють Ту-22М3, тому втрата літака є непоправною. На авіаційному Казанському заводі можуть лише модернізувати Ту-22 до рівня Ту-22М3М.

Саме Ту-22М3 є носієм протикорабельних крилатих ракет Х-22, які Повітряні сили до цього моменту не могли збивати. Х-22 є надзвуковою швидкісною ракетою, яку в СРСР створювали проти авіаносців. Її маса бойової частини складає 900 кг. На борту бомбардувальника може бути до трьох Х-22/Х-32. Також він може нести некеровані авіабомби типу ФАБ.

Ракета Х-22 була ціллю, яку ПС не могли збивати

Окупанти неодноразово застосовували Ту-22М3 для завдання ракетних ударів по Україні. Відомо, що за час повномасштабної війни Україна знищила два і пошкодила ще два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. За даними ГУР від кінця серпня 2023 року, на озброєні окупантів є приблизно 27 справних Ту-22М3.

Раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснював Фокусу, що за час виробництва Ту-22 було багато серій. Відтак ворогу складно тримати їх всі у повітрі.

"Ту-22 пройшов декілька етапів модернізації з радянських часів — Ту-22М, Ту-22М0, Ту-22М1, Ту-22М2, М3 і навіть М4. Вони відбувались із 1960-х років до розвалу СРСР. Змінювались двигуни, повітрозабірники, були зміни по агрегатах керування й так далі, кожного разу був майже новий літак", — пояснював Фокусу Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, 19 квітня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розкрив деталі збиття Ту-22М3.

Раніше Фокус розбирався, для чого у РФ показали виробництво авіабомб ФАБ-3000. Носієм яких є Ту-22М3.