"Справді знакова операція": в ГУР розповіли, що полювали на 2 літаки Ту-22М3 РФ (відео)

Один з літаків ЗС РФ, який теж мали намір збити Повітряні сили у співпраці з ГУР, втік. Він не встиг випустити по Україні заготовлені ракети, повідомив Андрій Юсов.

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Україна могла збити 2 ворожі літаки стратегічної авіації, але той, що летів другим, втік після "неприємності" з першим. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, відстань збиття була близько 300 кілометрів від кордону України і "це справді знакова операція".

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Україна вперше збила Ту-22М3 в повітрі: що відомо про бомбардувальник РФ

"Напевно, то вже коли Путін буде коментувати, що сталося з його стратегічним бомбардувальником, то він скаже "он упал". Ми можемо констатувати — так, ми успішно провели операцію ГУР у взаємодії з Повітряними силами, і це — результативна операція. Вперше під час виконання бойового завдання в повітрі під час повномасштабного вторгнення знищено літак стратегічної авіації. Інший літак, який ішов за ним, змушений був розвернутися, і це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні", — сказав Юсов.

Він додав, що знищення літака-бомбардувальника — своєрідний повтор операції зі знищення А50 з проведеною роботою над помилками.

"Цього разу йдеться про відстань понад 300 км від українського кордону. Це — справді знакова операція", — сказав Юсов.

Знищення літака Ту-22М3: що відомо

19 квітня в Росії в Ставропольському краї на землю під час польоту впав літак ВПС Росії Ту-22М3. В Міноборони РФ повідомили, що літак впав через технічну несправність.

В ГУР повідомили, що Україна вперше знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 у повітрі. Для цього використали ЗРК С-200.

Внаслідок падіння бомбардувальника Ту-22М3 із ЗРК С-200 загинув один з пілотів. Двох інших доправили до лікарні. Ще одного шукають.