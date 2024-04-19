Дискредитировал армию: в России из-за "нарезки" кадров украинских СМИ судят полковника ГРУ

Поводом для заявления в полицию стали не интервью, а их интерпретация на одном из украинских телеканалов. Его ведущие, ссылаясь на слова Владимира Квачкова, сообщали, что Россия не сможет одержать победу в "СВО".

Related video

В России открыли дело против полковника ВС РФ Владимира Квачкова по статье "дискредитация российской армии". Причиной производства стала нарезка видео, которую распространили украинские СМИ. Об этом сообщает пропагандист и военкор Максим Калашников.

"Полковнику Владимиру Квачкову "шьют дело". Якобы он дискредитировал нашу армию. Два административных дела — это переход к уголовному. Самое отвратительное: вторая административка — на основании б*ндеровской нарезки интервью, опубликованной в Украине. Где б*ндеры делают свои выводы. Опасный прецедент! Когда власть начнет бросать за решетку на основании того, что наговорили б*ндеры", — возмутился он.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщало, что полковнику Владимиру Квачко грозит срок за дискредитацию вооруженных сил РФ.

"Владимир Квачков повторно оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), теперь может быть привлечен и к уголовной ответственности. В суде господин Квачков пытался доказать, что его высказывания о "СВО" неправильно интерпретировали в Украине, но это ему не помогло", — пишет издание.

Правоохранители обнаружили дискредитацию российской армии в трех интервью, данных Владимиром Квачковым в мае 2023 года частному телеканалу "Сталинград". В них бывший офицер ГРУ снова критиковал ход "СВО".

"В ходе рассмотрения административного дела в суде выяснилось, что поводом для заявления в полицию стали не интервью, а их интерпретация на одном из украинских телеканалов. Его ведущие, ссылаясь на слова Владимира Квачкова, сообщали, что Россия не сможет одержать победу в "СВО", — пишет "Коммерсант".

Напомним, что в России судят 25-летнюю жительницу Мариуполя, которую обвиняют в подготовке теракта. Девушку обвиняют в подготовке взрыва во время "референдума" в Мариуполе в сентябре 2022 года.

Также 29 ноября российские СМИ сообщили, что в России арестовали мужчину с инвалидностью, который написал пальцем на снегу надпись "Нет войне".