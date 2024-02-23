Все из-за Максима Галкина: в России судятся с газетой за статью о свиньях (фото)

Роскомнадзор подал в суд, потому что журналисты российской газеты упомянули артиста Максима Галкина без маркировки "иноагент". Однако судья прекратил производство по делу из-за "отсутствия состава правонарушения".

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Роскомнадзор хотел оштрафовать газету "Сибирский хлебороб" из города Ужур Красноярского края РФ за статью о свинье, названной в честь Максима Галкина. Медиарегулятор жалуется на то, что журналисты упомянули артиста без маркировки "иноагент". Об этом сообщают "Агенство. Новости" в Telegram.

Статью "Животноводство. Добро пожаловать на современный свинокомплекс" опубликовали на сайте "Сибирский хлебороб" еще 22 апреля 2023 года. Через шесть дней ее обнаружила специалист-эксперт Роскомнадзора по фамилии Сидлярова.

Нарушение закона сотрудница нашла в части заметки, посвященной свиньям.

"У всех хряков имена. Любимое имя — Ваня, а хряк-пробник всегда почему-то Слава. Есть Нарцисс, был замечательный хряк Красавец, Максим — в честь Максима Галкина", — говорится в статье.

За это Сидлярова составила на редакцию газеты административный протокол об отсутствии маркировки "иноагента" (часть 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ).

По информации "Агенства. Новости", в протоколе о правонарушении сотрудница Роскомнадзора указала, что "распространена информация об иностранном агенте, включенном в реестр иностранных агентов, без указания на статус иностранного агента".

Что сказали на суде

В издании добавляют, что 13 июня 2023 года протокол рассмотрел судья Ужурского районного суда Антон Семенов. Он пришел к выводу, что статья "посвящена деятельности свинокомплекса, а не... Галкину Максиму Александровичу". Поэтому, Семенов прекратил производство по делу из-за "отсутствия состава правонарушения".

"Указание на имя и фамилию — Максим Галкин... не позволяют сделать вывод о том, что эта информация распространена именно о Галкине Максиме Александровиче", — написал в решении судья.

Роскомнадзор обжаловал решение суда

Журналисты отмечают, что в августе 2023-го Роскомнадзор обжаловал решение судьи. Дело вернули на новое рассмотрение. Однако, информация о результатах его на сайте районного суда отсутствует.

"Контекст решения районного суда Красноярского края показывает, какие формы может приобретать в регионах борьба с оппозиционными лидерами мнений, которых власть хочет убрать с общественного поля", — пишут журналисты.

Галкина признали "инагентом" в РФ

Напомним, 16 сентября 2022 года стало известно, что юмориста Максима Галкина в Российской Федерации внесли в список иностранных агентов. В качестве основания указали якобы "иностранное финансирование" со стороны Украины и занятие политической деятельностью. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что артисту Максиму Галкину, который "делал очень плохие заявления", "явно с нами не по пути".

Отметим, после полномасштабного вторжения России в Украину Галкин неоднократно высказывался против военной агрессии. Он с женой Аллой Пугачевой и детьми выехали из России. Сейчас Галкин остается за границей, а Пугачева после длительного отсутствия вернулась в Россию в конце августа 2022 года.

Вернувшись в РФ, певица начала критиковать своих обидчиков. В частности, она разместила посты в Instagram с ответами на выпады в ее сторону от режиссера Никиты Михалкова и пропагандиста Владимира Соловьева.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший российский шоумен украинского происхождения Максим Галкин, который переехал с семьей в Израиль после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 22 октября в Польше во время выступления исполнил песню "Піду втоплюся у річці глибокій".

Также в январе 2023 года российский юморист Максим Галкин отреагировал на трагедию в Днепре лишь тремя словами. "Днепр. Невыносимо... невозможно..." — подписал снимок артист, добавив эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных в молитве рук. Комментарии к публикации Галкин закрыл.