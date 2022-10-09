Максима Галкина хотят лишить родительских прав: подано заявление в прокуратуру

Прокуратура Московской области, куда поступило заявление на Галкина, проводит проверку по факту нарушения прав 9-летних Лизы и Гарри Галкиных. Заявитель считает, что артист может нанести детям "психический ущерб" и требует лишить его права на отцовство. Причины — "неправильная" ориентация артиста и его высказывания по поводу войны в Украине.

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Известный российский юморист, который активно критикует режим Владимира Путина, в РФ объявлен "иностранным агентом" и вынужден был уехать из страны, чтобы избежать дальнейших репрессий. Теперь стало известно, что неприятности артиста на этом могут не закончиться. Московская областная прокуратура зарегистрировала обращение, в котором Максима Галкина предлагают лишить родительских прав. Об этом сообщает российское Федеральное агентство новостей.

Заявитель, который обратился в прокуратуру с требованием провести проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних — юрист Ярослав Михайлов, директор АНО "Охрана вод и лесов", обратился в Прокуратуру Московской области, с требованием провести проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних. Михайлов считает, что поведение отца негативно сказывается на детях, их психическом и физическом здоровье.

[ + – ] Пугачева и Галкин с детьми: празднуют 46-й день рождения Максима Фото: maxgalkinru

В заявлении, которое поступило в Московскую областную прокуратуру, в частности, говорится:

"В СМИ регулярно публикуется информация в отношении гражданина Галкина Максима Александровича, 18 июня 1976 г.р., уроженца Наро-Фоминского р-на Московской области, прож. в деревне Грязь Одинцовского района, о том, что 1) он является гомосексуалистом и 2) о негативных его высказываниях о проводимой СВО. При этом Галкин воспитывает двоих несовершеннолетних детей: дочь Елизавету и сына Гарри, рожденных 18 сентября 2013 года суррогатной матерью. Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста, несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию. В связи с чем, полагал бы о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей гомосексуалистом Галкиным", — доводит до сведения прокуратуры Ярослав Михайлов.

[ + – ] Юрист Ярослав Михайлов просит прокуратуру лишить Максима Галкина родительских прав Фото: Ярослав Михайлов [ + – ] Юрист Ярослав Михайлов просит прокуратуру лишить Максима Галкина родительских прав Фото: Ярослав Михайлов

Как уточняет ФАН, заявитель уже получил ответ: его обращение зарегистрировано и передано, в соответствии с компетенцией, в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру.

Юрист Ярослав Михайлов уже известен несколькими громкими делами, пишут "Известия". Так, он выступал на стороне истца в деле о компенсации фанату из-за оскорбления от Земфиры, в итоге певица уплатила 306 тыс. рублей. Также юрист Михайлов обращался в прокуратуру с требованием провести законность празднования в России Хэллоуина и выступал против набора эмодзи от компании Apple — по его мнению, "яблочные" смайлики пропагандируют нетрадиционные отношения. Однако Роскомнадзор "опасную пропаганду" не выявил.

Напомним, ранее жена Галкина, российская эстрадная звезда Алла Пугачева, обратилась к Минюсту РФ с открытым письмом, в котором Пугачева попросила присвоить ей статус иноагента — так же, как и мужу. Галкина признали иноагентом в сентябре, указав в качестве обоснования "получение финансирования со стороны Украины".

Несколькими днями позже стало известно, что Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в подмосковной деревне Грязь за 1 миллиард рублей, в этом замке проживали раньше Пугачева, Галкин и их дети Лиза и Гарри.

[ + – ] Алла Пугачева с детьми в "родовом" замке в деревне Грязь Фото: Instagram alla_orfey

29 сентября Алла Пугачева вместе с детьми улетела из России в Израиль на частном самолете. Известно, что певица забрала документы детей из школы.

Близнецы Гарри и Лиза Галкины родились 18 сентября 2013 года. Дети были искусственно зачаты из замороженной яйцеклетки Аллы Пугачевой, их выносила суррогатная мать. В России дети учились в элитной частной школе, где на территории есть теннисный корт и бассейн, а до школы Лиза и Гарри ходили во французский детский сад "Кот в сапогах", где занятия с детьми вели носители языка.

Фокус писал, что Алла Пугачева и Максим Галкин ищут работу и школу для детей в Израиле.