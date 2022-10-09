Максима Галкіна хочуть позбавити батьківських прав: подано заяву до прокуратури

Прокуратура Московської області, куди надійшла заява на Галкіна, проводить перевірку за фактом порушення прав 9-річних Лізи та Гаррі Галкіних. Заявник вважає, що артист може завдати дітям "психічних збитків" і вимагає позбавити його права на батьківство. Причини — "неправильна" орієнтація артиста та його висловлювання щодо війни в Україні.

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Відомий російський гуморист, який активно критикує режим Володимира Путіна, в РФ оголошений "іноземним агентом" і змушений був виїхати з країни, щоб уникнути подальших репресій. Наразі стало відомо, що неприємності артиста на цьому можуть не закінчитися. Московська обласна прокуратура зареєструвала звернення, у якому Максима Галкіна пропонують позбавити батьківських прав. Про це повідомляє російське Федеральне агентство новин.

Заявник, який звернувся до прокуратури з вимогою провести перевірку за фактом порушення прав неповнолітніх — юрист Ярослав Михайлов, директор АНО "Охорона вод та лісів", звернувся до Прокуратури Московської області з вимогою провести перевірку за фактом порушення прав неповнолітніх. Михайлов вважає, що поведінка батька негативно позначається на дітях, їхньому психічному та фізичному здоров'ї.

[ + – ] Пугачова та Галкін з дітьми: святкують 46-й день народження Максима Фото: maxgalkinru

У заяві, яка надійшла до Московської обласної прокуратури, зокрема, йдеться:

У ЗМІ регулярно публікується інформація щодо громадянина Галкіна Максима Олександровича, 18 червня 1976 р.н.) про негативні його висловлювання про проведену СВО, при цьому Галкін виховує двох неповнолітніх дітей: дочку Єлизавету і сина Гаррі, народжених 18 вересня 2013 року сурогатною матір'ю. Вважаю необхідністю вжиття заходів щодо припинення виховання малолітніх дітей гомосексуалістом Галкіним", — доводить до відома прокуратури Ярослав Михайлов.

[ + – ] Юрист Ярослав Михайлов просить прокуратуру позбавити Максима Галкіна батьківських прав Фото: Ярослав Михайлов [ + – ] Юрист Ярослав Михайлов просить прокуратуру позбавити Максима Галкіна батьківських прав Фото: Ярослав Михайлов

Як уточнює ФАН, заявник уже отримав відповідь: його звернення зареєстроване та передано, відповідно до компетенції, до Наро-Фомінської міської прокуратури.

Юрист Ярослав Михайлов вже відомий кількома гучними справами, пишуть "Известия". Так, він виступав на стороні позивача у справі про компенсацію фанату через образу від Земфіри, у результаті співачка сплатила 306 тис. рублів. Також юрист Михайлов звертався до прокуратури з вимогою провести законність святкування в Росії Геловіна і виступав проти набору емодзі від компанії Apple — на його думку, "яблучні" смайлики пропагують нетрадиційні стосунки. Однак Роскомнагляд "небезпечну пропаганду" не виявив.

Нагадаємо, раніше дружина Галкіна, російська естрадна зірка Алла Пугачова, звернулася до Мін'юсту РФ з відкритим листом, у якому Пугачова попросила надати їй статус іноагента — так само, як і чоловікові. Галкіна визнали іноагентом у вересні, вказавши як обґрунтування "отримання фінансування з боку України".

Декількома днями пізніше стало відомо, що Алла Пугачова виставила на продаж свій замок у підмосковному селі Грязь за 1 мільярд рублів, у цьому замку проживали раніше Пугачова, Галкін та їхні діти Ліза і Гаррі.

[ + – ] Алла Пугачова з дітьми у "родовому" замку в селі Грязь Фото: Instagram alla_orfey

29 вересня Алла Пугачова разом із дітьми відлетіла з Росії до Ізраїлю приватним літаком. Відомо, що співачка забрала документи дітей зі школи.

Близнюки Гаррі та Ліза Галкіни народилися 18 вересня 2013 року. Діти були штучно зачаті із замороженої яйцеклітини Алли Пугачової, їх виносила сурогатна мати. У Росії діти навчалися в елітній приватній школі, де на території є тенісний корт і басейн, а до школи Ліза та Гаррі ходили до французького дитячого садка "Кіт у чоботях", де заняття з дітьми вели носії мови.

Фокус писав, що Алла Пугачова та Максим Галкін шукають роботу та школу для дітей в Ізраїлі.